Ich hatte in unterschiedlichen Lebensphasen verschiedene wiederkehrende Träume. In meiner Jugend habe ich häufig von Karussells oder Achterbahnen geträumt, bei denen Ketten reißen oder sich Schienen lösen. Kurz vor dem Aufschlag bin ich jedes Mal aufgewacht.

Später hatte ich mehrmals einen Traum, in dem ich eine Straße entlanggehe, vor mir laufen Freunde von mir, sie treiben mich an, ich solle mich beeilen. Aber ich bekomme kaum einen Fuß vor den anderen.

In den letzten Jahren war ich im Traum häufig eine Art Schleuser: Ich bringe Menschen, die auf der Flucht sind, durch Tunnel und Keller in Sicherheit. Eine interessante Entwicklung: Zuerst war ich in meinen Träumen ständig in Gefahr, ausgeliefert. Jetzt bin ich derjenige, der anderen aus der Gefahr hilft.

Diese Träume wurzeln ganz klar in meiner jeweiligen Situation. Als Junge war ich ziemlich wild unterwegs. Ich machte auf dem BMX-Rad die verrücktesten Sprünge und hielt beim Tauchen am längsten die Luft an. Ich versuchte, durch Waghalsigkeit hervorzustechen, weil ich immer einer der Kleinsten und Schmächtigsten war. Als Zehnjähriger hatte ich einen schweren Fahrradunfall, den ich nur mit Glück überlebt habe.

Der Traum, in dem ich keinen Fuß vor den anderen bekomme, hat mit meinen Ängsten und Unsicherheiten als Schauspieler zu tun. Vor allem zu Beginn meiner Karriere hatte ich Angst davor, abgehängt zu werden. Heute weiß ich, was ich kann. Zudem bin ich neulich Vater geworden, lebe in einer festen Beziehung, gerade habe ich für meine Familie ein Haus gekauft. Das alles fühlt sich stimmig an, auch wenn ich schon 48 bin. Ich bin eben ein Spätzünder. Daher glaube ich auch, dass ich meinen besten Film noch nicht gedreht habe.

Oliver Korittke 48, ist in West-Berlin geboren und hatte seinen Durchbruch als Schauspieler 1997 mit seiner Hauptrolle in der Krimikomödie Die Musterknaben. Als leidenschaftlicher Sammler von Turnschuhen und Spielzeug eröffnete er 2012 ein kurzlebiges Popkultur-Museum in Berlin-Mitte. Zurzeit ist Korittke in dem Film Affenkönig im Kino zu sehen

Ich träume davon, einmal einen Musiker zu spielen. Musik ist mir sehr wichtig. Früher habe ich zusammen mit einem guten Freund, DJ Rutte, Platten aufgelegt. Vor sechs Jahren ist er vor meinen Augen hinter seinem Mischpult zusammengebrochen und gestorben. Das ist schwer zu verarbeiten und beschäftigt mich immer noch. Seit seinem Tod habe ich nicht mehr öffentlich aufgelegt. Ich denke, es wird noch etwas dauern, bis mir das wieder möglich ist. Aber ich werde mir im Keller meines Hauses einen Raum einrichten, in dem ich wieder DJ sein kann, erst mal nur für mich selbst.

Außerdem träume ich davon, mein Museum wieder zu eröffnen. Ich will den Dingen einen Raum geben, die für mich und meine Generation wichtig waren: den Sneakers, Comics, Actionfiguren, BMX-Rädern und Skateboards. Damit will ich uns die Möglichkeit bewahren, ab und zu auch in unserer Kinderwelt zu leben. Erwachsen sind wir ja sowieso. Ich werde auch mit 60 noch Sneakers und Bomberjacke tragen. Ich weiß inzwischen, dass ich ein erwachsener Mann und ein ernst zu nehmender Schauspieler bin. Um das anderen zu beweisen, muss ich nicht besonders erwachsen aussehen.

