Die letzten Tage des Jahres sind gekommen, und nur mit etwas Glück erwischt man gerade noch so viel Sonne, dass man aus guten Gründen eine Sonnenbrille aufsetzen kann. Und wenn es keine Sonne gibt, trägt man sie eben als modisches Accessoire – man muss nur selber strahlen. Oft zu sehen sind derzeit farbig getönte Gläser: Sie sind gelb bei Prada, orange bei Marni und bernsteinfarben bei Tom Ford. Solche Brillen lassen sich auch im Winter sehr gut tragen, denn zum einen erinnern sie an die gelb getönten Gletscherbrillen – zum anderen erkennt man an ihnen sofort, dass sie nicht aus wetterabhängigen Erwägungen aufgesetzt werden, sondern um aufzufallen.

Farbige Gläser haben in der Popkultur eine lange Tradition: Johnny Depp trug eine gelbe Ray-Ban im Film Fear and Loathing in Las Vegas. Brad Pitt war eigentlich schon immer mit farbigen Sonnenbrillen zu sehen. Elvis Presley liebte Pilotenbrillen mit Verlauf: mal mit orangen Gläsern, mal mit rosaroten. John Lennon trug ebenfalls farbige runde Brillengläser. Einzig der U2-Sänger Bono braucht seine violetten und blauen Gläser angeblich deshalb, weil seine Augen lichtempfindlich sind. Der Sänger leidet an grünem Star.

Farbige Brillengläser fanden im 18. Jahrhundert zum ersten Mal größere Verbreitung. Man trug gelbe, grüne, blaue oder rote Gläser. Gewissermaßen war man in dieser Zeit modisch offener als heute, wo es noch immer einer gewissen Rockstar-Attitüde bedarf, um eine Brille mit auffällig buntem Glas zu tragen.

Dabei werden getönte Brillen heute eher unterschätzt. Im Unterschied zur geschwärzten Sonnenbrille verschatten getönte Gläser nicht das Auge, weshalb sie zu einer sympathischeren Ausstrahlung verhelfen: Man kann dem Träger noch in die Augen schauen. Sie machen für ihn die Welt auch interessanter: Gelb erhöht die Kontraste, weshalb es Nachtsichtbrillen mit gelb getönten Gläsern für Autofahrer gibt. Orange Gläser lassen Landschaft dreidimensionaler erscheinen, sie trennen den Vordergrund deutlicher vom Hintergrund. Wer grüne Gläser trägt, sieht Rottöne kontrastreicher und dunkler.

Der erste Träger einer farbigen Sonnenbrille soll übrigens der römische Kaiser Nero gewesen sein. Er blickte bei Gladiatorenkämpfen angeblich durch grüne Smaragde. Ob ihn die Sonne blendete, er das Blut besser sehen wollte oder ob er sich für den ersten Rockstar der Geschichte hielt, ist nicht überliefert. Wahrscheinlich trifft alles zu.

