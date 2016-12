Harald Martenstein Über die vielen Facetten von Hass

Zurzeit gibt es eine Diskussion darüber, wie Hass entsteht und wie man ihn bekämpfen kann. Anlass dieser Diskussion ist der rechte Hass, der sich in Anschlägen, Hassmails und Hassparolen äußert. Ich glaube allerdings, nein, ich weiß, dass Hass kein exklusives Kennzeichen einer bestimmten politischen Richtung ist. Es gibt den Hass in allen möglichen Facetten, auch unpolitischen, auch linken. Wer behauptet, es gebe nur rechten Hass, ignoriert die Wirklichkeit, das ist natürlich legitim, aber zu irgendwelchen Erkenntnissen wird das nicht führen.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Ich habe den Verdacht, dass die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben Hassgefühle empfunden haben. Bei mir war es jedenfalls so. Mein Hass war zum Glück niemals so stark und andauernd, dass ich die Schwelle zur Hasstat überschritten hätte – womöglich sage ich damit die Unwahrheit, weil ich etwas vergessen habe. Täter vergessen schnell. Wenn ich mir diese Situationen in Erinnerung rufe, dann habe ich mich in ihnen immer ohnmächtig gefühlt oder gedemütigt. Es gab keine Chance, sich zu wehren oder zu entkommen. Als ich zum Beispiel vor ein paar Jahren auf dem Nachhauseweg von Jugendlichen verprügelt wurde – es war nichts Persönliches, sie kannten mich nicht –, als ich nach ein paar Ohrfeigen und Tritten auf dem Boden lag und sie lachen hörte, da hasste ich. Aber als ich am nächsten Morgen im Büro saß, einen Artikel schrieb und alles unter Kontrolle war, ich wieder ich war, ist mir dieser Hass fast so peinlich gewesen wie der Vorfall selbst.

Hass ist kein schöner Zustand. Eigentlich will man davon erlöst werden. Es fühlt sich an wie Schmerz, und auch so ähnlich wie Liebe, die bekanntlich im Falle der Zurückweisung nicht selten in Hass umkippt. Man ist dem ganz und gar ausgeliefert, es brennt. Die tatsächliche oder vermeintliche Demütigung, die man erfahren hat, wird durch den Hass nicht erträglicher, im Gegenteil, sie sitzt jetzt wie ein Messer im Kopf. Der Hass tut weh, und um diesen Schmerz loszuwerden, greifen manche zur Gewalt. Das hilft auch nicht. Was muss passieren, damit dieses Gefühl zu einer dauerhaften Haltung wird, und zur Tat?

Das weiß ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Hass nicht mit Gegenhass austreiben kann und auch nicht mit "Aufklärung" oder allein mit Sozialpädagogik. Wer hasst, ist nicht in der Stimmung, sich erklären zu lassen, dass er falsch denkt, und dies ausgerechnet von den Leuten, die er verachtet, auch deshalb, weil er glaubt, dass sie ihn verachten. Die von vielen belächelte, scheinbar naive Idee des Christentums, dem Hass mit Liebe zu begegnen, kommt mir da vergleichsweise rational vor. Man muss diesen Leuten zeigen, dass sie für die anderen kein Dreck sind, das wäre schon mal ein Anfang. Man muss von dem hohen Ross der staatstragenden Selbstgefälligkeit absteigen. Immer, wenn ich diese wohlfeilen, oft geifernden Anti-rechts-Texte lese, die nur dazu gut sind, dass die Autoren sich an ihrer vermeintlichen Vortrefflichkeit berauschen, frage ich mich, was eigentlich der Plan dieser Autoren ist. Alle einsperren? Lager? Ausweisen?

Um grausam zu sein, muss man übrigens nicht hassen. Die Mörder im Namen von Stalin oder Hitler haben ja in vielen Fällen ihre Opfer nicht gehasst. Es gab, neben den Fanatikern und den Sadisten, auch die Bürokraten, die gefühllos waren, das ist etwas anderes als Hass. Wer Mitmenschen nicht mehr als Mitmenschen erkennt, ist immer gefährlich. Und wenn es den Hass nicht mehr gäbe, wäre die Welt immer noch kein Paradies.

