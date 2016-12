Karte: Wo man spektakuläre Höhlen besichtigen kann

Unterirdische Landschaften in bizarren Formen, das erwartet die Besucher einer sogenannten Schauhöhle. Die öffentlich zugänglichen Höhlen findet man vor allem in bergigen Regionen, wo sie teils vor Tausenden, teils vor Millionen Jahren entstanden sind – in der Schwäbischen Alb, dem höhlenreichsten Gebiet Deutschlands, oder der Fränkischen Schweiz zum Beispiel. Die meisten der insgesamt 60 Schauhöhlen sind Tropfsteinhöhlen, deren Stalagmiten und Stalaktiten durch mineralische Ablagerungen gewachsen sind. Am weitesten hinab geht es in der Laichinger Tiefenhöhle auf der Schwäbischen Alb, die aus Schächten und hallengroßen Höhlen besteht. Bis zu 55 Meter kann der Besucher dort in die Unterwelt vordringen. Nicht alle, aber viele der Schauhöhlen haben ganzjährig geöffnet, einige bieten neben den regulären Führungen auch Veranstaltungen an, Lasershows oder Adventskonzerte etwa. Für den Fall, dass dem einen oder anderen das spektakuläre Naturerlebnis nicht unterhaltsam genug ist.

Quelle: VdHK und eigene Recherchen