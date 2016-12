Angela Merkel Das sollten Sie wissen, Frau Merkel

Read the English version of this article here



Auch wenn Angela Merkel immer betont, dass sie alles bis zum Ende durchdenkt – damit konnte sie nicht rechnen: Kaum war Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden, schaute sich ein Teil der Welt um und dachte darüber nach, wer denn nun die Rolle des ideellen leader of the free world übernehmen könne. In Frankreich droht Marine Le Pen, Großbritannien hat seit seinem Brexit genug mit sich selbst zu tun … was ist denn eigentlich mit Deutschland?

Ausgerechnet Deutschland, denkt man als Deutscher, mit unserer Vergangenheit, mit unserer Geschichte, mit unserer Schuld. Andererseits: Der britische Historiker Timothy Garton Ash im Guardian und kurz darauf die New York Times waren sich erstaunlich einig in ihrem Befund, dass Angela Merkel die "letzte Verteidigerin der westlichen Werte" sei. Und der Schriftsteller Gary Shteyngart, einst als Sohn russisch-jüdischer Eltern in die USA eingewandert, twitterte: "Deutschland und Kanada sollten die Liga der anständigen Länder gründen."

Angela Merkel hat diese Diskussion bei Anne Will als "grotesk" abgetan. Sie weiß, dass sie in Deutschland genug ungelöste Probleme und einen Wahlkampf vor sich hat; dass ihr vorgehalten wird, mit ihrer international oft gefeierten Flüchtlingspolitik die AfD stark gemacht zu haben.

Uns hat das neugierig gemacht, und wir haben uns gefragt, was die Welt Angela Merkel zu sagen hat. Wie blicken Menschen aus anderen Ländern und Kontinenten im Moment auf die Bundeskanzlerin, die im kommenden Jahr zum vierten Mal gewählt werden möchte?

Im aktuellen ZEITmagazin versammeln wir kurz vor dem Parteitag der CDU 33 Botschaften, die zeigen, welche Erwartungen und Hoffnungen viele Menschen an die Kanzlerin haben in Zeiten von Trump, Putin und Erdoğan. Und was sie an ihrer Politik kritisieren. Drei dieser E-Mails an die Bundeskanzlerin lesen Sie hier. Bei ihrer Pressekonferenz mit Barack Obama in Berlin hat Angela Merkel betont, sie kenne "viele, viele Menschen", die sich für die Werte der freien Welt einsetzen. Der Mann, der neben ihr stand, kann es bald nur noch als Privatperson tun. (Christoph Amend)





Von: Agnese Kleina

Betreff: Lassen Sie Lettland nicht fallen!

Liebe Angela Merkel,

ich wurde 1982 in der Sowjetunion geboren, und ein Brief wie dieser – an einen "leader of the free world" gerichtet – wäre damals unvorstellbar gewesen. Ich möchte Ihnen von einer anderen starken und bewundernswerten Frau erzählen. Sie hieß Melānija Vanaga. Am frühen Morgen des 14. Juni 1941 wurde sie auf Befehl Stalins gemeinsam mit 15.000 anderen lettischen Bürgern nach Sibirien deportiert. Ihr einziges Vergehen: Sie war Journalistin einer Lokalzeitung, wie ihr Ehemann, der Chefredakteur des Blatts. Gemeinsam hatten sie einen Sohn, der damals acht Jahre alt war. In Sibirien versuchte Melānija, Hungersnot, Schwerstarbeit und Krankheit zu überleben – für ihren Sohn und ihren Mann. Sie schrieb ihm Hunderte von Liebesbriefen, die sie nie abschickte, weil sie seine Anschrift nicht kannte. Nach 16 Jahren wurde sie schließlich freigelassen und kehrte ins nun sowjetische Riga zurück – um zu erfahren, dass ihr Mann 1942 hingerichtet worden war. Ihr Sohn hatte überlebt.

Nach der US-Präsidentschaftswahl 2016 sagte Barack Obama: Nichts ist das Ende der Welt, bis zum Ende der Welt. Melānijas Überlebenswille bewies genau das.

Es ist jetzt 25 Jahre her, dass Lettland seine Unabhängigkeit wiedergewann. Trotzdem schaffen es die Menschen erst jetzt allmählich, sich der Zukunft zuzuwenden. Das Erbe von 50 Jahren sowjetischer Herrschaft lässt sich kaum in Worte fassen. Diese Erfahrung haben viele zutiefst verinnerlicht. Manche sind nicht fähig oder gewillt, ihren Opferstatus aufzugeben. Sie haben sich für ein Leben in der Vergangenheit entschieden. Aber neben ihnen gibt es in Lettland noch einen anderen Menschenschlag. Diese Leute wissen zwar, woher ihre kollektiven seelischen Narben stammen, wollen aber unbedingt in der Gegenwart leben. Sie sind bereit, zu studieren, Firmen zu gründen, Ost und West zu verbinden.

Seit jenem Morgen des 9. November, als ich die Nachrichten von der US-Wahl hörte, erscheint es mir auf einmal möglich, dass der Westen, dass USA und Nato Lettland unter russischem Druck fallen lassen könnten. Gerade sind hier viele Artikel erschienen, die sich der Frage widmeten: Was wäre, wenn? Eine der Überschriften lautete: "Der Dritte Weltkrieg wird in Lettland seinen Anfang nehmen". Wie so viele andere versuche ich, solche Schlagzeilen erst gar nicht zu lesen, sonst geht es mir schlecht. Auf einmal treten viele junge Männer der lettischen Nationalgarde bei. Ich weiß nur, dass wir, wenn wir die Geschichte vergessen, dazu verdammt sind, sie zu wiederholen.

Agnese Kleina ist Chefredakteurin des Magazins "Benji Knewman". Sie lebt in Riga





Von: John le Carré

Betreff: Inmitten allgemeiner Verwirrung

Angela Merkel ist die Kanzlerin all jener, die an Toleranz und den politischen Anstand glauben, die aber nicht mehr an Großbritannien hängen. In dieser Trump- und Brexit-Ära herrschen Demagogen, keine Leitfiguren, es herrscht die Rhetorik über den Verstand. Merkel besitzt die eine, klare Stimme der Vernunft und des moralischen Mutes inmitten dieser allgemeinen Verwirrung. Die Deutschen sollten stolz auf sie sein.

John le Carré ist Autor, zuletzt erschien von ihm "Der Taubentunnel". Er lebt in Cornwall





Von: Tyler Brûlé

Betreff: Zehn Ideen für die nächste Amtszeit

Liebe Frau Bundeskanzlerin,

ich hoffe, Sie sitzen bequem – vielleicht in einem Airbus Ihrer Luftwaffe oder, besser noch, in einem der in Kanada gebauten Global-Express-Flugzeuge. Ich muss sagen, dass ich sehr stolz war, als Ihre Regierung die vernünftige Entscheidung traf, sich bei Ihren kleineren, flinkeren VIP-Flugzeugen für ein kanadisches Produkt zu entscheiden. Ich erwähne dies, weil die Kanada-Connection für die Bundesrepublik in diesen unsicheren Zeiten wichtig ist. Erstens weil Sie in unserem jungenhaft-gut aussehenden Premierminister Justin Trudeau einen verlässlichen, liberalen Verbündeten haben, und zweitens weil ich Kanadier bin und Deutschland immer eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat. Wenn ich darf, würde ich das Band gern ein wenig zurückspulen.

Meine Mutter wurde in Deutschland geboren, in Lübeck, um genau zu sein. Sie verbrachte die ersten fünf Jahre ihres Lebens dort und in Blomberg, in der Nähe von Detmold. Unsere Familie war aus Estland geflohen und hatte es bis nach Deutschland geschafft. Dort baute sie sich eine Existenz auf, während mein Großvater die Grundlagen für einen Neuanfang in Kanada schuf. Ich bin Jahrgang 1968. Als ich in den siebziger Jahren in Kanada aufwuchs, war es sehr deutlich, dass Deutschland meine Verwandtschaft positiv beeinflusst hatte: Im Haus meiner Tante Anita lagen immer Quelle-Kataloge herum, ebenso zwei oder drei Wochen alte stern- und Bunte-Ausgaben. In der Küche fanden sich Ritter-Sport-Schokoladentafeln und im Kühlschrank deutsche Wurst- und Käsesorten. Meine Großmutter brachte mir obszöne deutsche Lieder bei, in der Highschool gab ich den Französischunterricht auf, um bei der wunderbaren Frau Wegner Deutsch zu lernen, und 1983 verbrachte ich einen großartigen Juli mit meinen Cousinen im Essener Stadtteil Kettwig. Ich könnte jetzt viel erzählen von meinen jungen Jahren in Hamburgs Medienwelt in den frühen Neunzigern, von meinem Ex-Freund aus Bayern und meinen Träumen von einer großzügigen Altbauwohnung in Berlin-Charlottenburg – aber kommen wir zum Kern dieses Briefes.

Sie haben das in den vergangenen Wochen schon oft gehört, aber ich sage es hier noch einmal: Die Welt braucht mehr Deutschland. Was Sie vielleicht nicht so oft gehört haben, sind die Gründe dafür. Sicher, hier und da gab es etwas Lobhudelei, und im Allgemeinen scheinen die Leute froh zu sein, dass Sie sich nun für eine vierte Amtszeit wappnen. Aber Sie und ebenso Ihre Minister, Botschafter, CEOs, Mittelständler und die lieben Leute auf dem Lande brauchen noch etwas Kontext. Als Journalist und Herausgeber sind meine Ansichten etwas voreingenommen, aber ich versichere Ihnen, dass meine Absichten gut sind.

Da ist zunächst mal die Tatsache, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht. Von absurd unhandlichen Zeitungsformaten wie dem, zu dem auch dieses Magazin gehört, über altmodische Radiosender bis hin zu den Kiosken an Hauptbahnhöfen, die den Rest der Welt mit der Bandbreite ihres Lesematerials beschämen, betreibt Deutschland seine Konversation auf einem hohen Niveau, und das muss so bleiben. Während die etablierten Medien so vieler Länder kollabiert sind, bilden sie in Deutschland ein Gegengewicht zu den Nachrichtenredaktionen in New York und London. In Sachen Qualität hält Deutschland an der Vorstellung fest, die Dinge gleich im ersten Anlauf richtig zu machen – abgesehen von jenem Flughafen in der Nähe Ihrer Bundeshauptstadt. In einer Zeit, in der viele lieber Abkürzungen nehmen und eher für den Moment bauen als für die Ewigkeit, sind das deutsche Konstruktions- und Ingenieurwesen etwas, worauf man stolz sein darf. Und dann ist da noch jene Überzeugung in der Bildungspolitik, dass nicht jedem eingeredet werden sollte, dass er einen MBA-Abschluss haben muss oder einen Bachelor of Arts. Großbritannien, zurzeit hin und wieder mein Wohnort, sollte sich näher ansehen, welche Bedeutung Deutschland der Berufsausbildung beimisst, statt die falsche Hoffnung zu nähren, dass eines Tages jeder für eine internationale Anwaltskanzlei arbeiten könnte. (Was für eine traurige, traurige Welt das wäre!) Natürlich gibt es noch viele andere Dinge, die Sie in dieser turbulenten Phase verteidigen müssen, und ich glaube, dass Sie dem jungen Justin Trudeau vieles beibringen könnten, was ihm helfen würde, seiner Politik in Nordamerika und darüber hinaus Form zu verleihen.

Da dies eine unruhige Zeit ist und Sie sich um einen Kontinent kümmern und vielleicht auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen müssen, habe ich ein paar Ideen aufgeschrieben, die Sie vielleicht auf einer Ihrer bevorstehenden Sitzungen in die Runde werfen mögen.

Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2017.

Mit freundlichen Grüßen

Tyler Brûlé

Chefredakteur der Zeitschrift "Monocle", London

Zehn Ideen für die nächste Amtszeit:

– Nehmen Sie die Macht des Rundfunks ernst, und möbeln Sie die Deutsche Welle auf. Sie muss eine globale Nachrichtenmacht werden und Teil der geopolitischen Diskussion. Das Gesicht der revitalisierten Marke sollte Susanne Daubner sein.

– Sie brauchen ein Schiff. Ich weiß, das klingt etwas Oldschool, aber lassen Sie es mich erklären. Sie sollten zu einem Gipfeltreffen auf einem wunderbaren Kreuzfahrtschiff einladen, vor der Küste von Gegenden, die Sie beeinflussen wollen. Kanonenbootdiplomatie, das ist ja nicht Ihre Sache. Also sollten Sie für Gemütlichkeitsschiffsdiplomatie stehen – ein netter, neuer, leicht auszusprechender Begriff. Vielleicht könnte Hapag-Lloyd Ihnen ein Schiff zur Verfügung stellen und für Kreuzfahrten im Mittelmeer verwenden, wenn Sie es nicht brauchen.

– Sie brauchen mehr Schiffe für Ihre leistungsschwache Marine. Alle möglichen Leute kaufen sich heutzutage Schiffe, so groß wie Flugzeugträger, investieren Sie also ruhig auch mal in ein oder zwei davon. Das schafft Arbeitsplätze und könnte nützlich werden, wenn die Gemütlichkeitsschiffsdiplomatie einmal scheitert.

– In der Weihnachtspause: Nehmen Sie Theresa May mit auf einen sehr, sehr langen Spaziergang, und reden Sie einmal vernünftig mit ihr. Wenn sie nicht zur Vernunft kommen sollte, schubsen Sie sie in den Schnee und stecken Sie ihr Eisklumpen unter die Klamotten.

– Fordern Sie die deutsche Modeindustrie auf, eine globale Marke zu schaffen, die mit H&M und Zara mithalten kann. Es wäre gut für Ihr Image im Ausland, die Vorstellung zu überwinden, dass die Deutschen nichts von Mode verstehen.

– Lassen Sie Tegel in Betrieb – für immer. Große Hauptstädte brauchen mehr als einen Flughafen. Brüssel beweist, dass ein einziger Flughafen eine schlechte Idee ist. Sie werden später selbst viel lieber in Tegel landen, als sich vom BER aus in die Stadt zu kämpfen.

– Wo wir gerade bei Berlin sind: Reden Sie mit den wichtigsten Herausgebern von Zeitungen in Ihrem Land, und überzeugen Sie wenigstens einen davon von der Idee, eine globale, seriöse, englischsprachige Zeitung zu gründen, die von Berlin aus arbeitet.

– Helene Fischer als Botschafterin in Moskau?

– Gründen Sie eine Eurovision-Task-Force mit dem Ziel, die Veranstaltung innerhalb der nächsten zwei Jahre nach Deutschland zu holen.

– Lösen Sie einen großen Teil der weltweiten Energieprobleme, indem Sie deutsche Türen und Fenster in unterentwickelte Länder wie Großbritannien, Irland, die USA und Kanada exportieren. Mit solider deutscher Technik die Kälte draußen halten und die Wärme drinnen – das könnte ein einfaches Mittel gegen den Klimawandel sein.

