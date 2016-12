Wenn man heute jemandem begegnet, der Tarnkleidung trägt, kann man getrost davon ausgehen, dass man sich weder in einem Kriegsgebiet noch in einer Treibjagd befindet. Das Tarnmuster wird heute gerne von Zivilisten getragen – und nicht nur von Leuten, die sich tatsächlich verbergen müssen.

Zurzeit sind Tarnmuster in vielen Kollektionen zu finden. Diesen Herbst sieht man sie etwa bei Valentino und Vetements. Und wie die Schauen für den nächsten Frühling nahelegen, geht man auch im nächsten Jahr voll in Deckung. Dann gibt es auch bei Dries Van Noten und Givenchy Camouflage-Looks.

Camouflage kommt aus dem Französischen und bedeutet "Verschleierung". Tatsächlich ist es eine französische Erfindung. Im Ersten Weltkrieg wurde diese Musterung von einer Gruppe Kubisten und Surrealisten, den Camoufleurs, für die französische Armee entwickelt. Sie wollten mit geometrischen Formen auf der Kleidung Soldaten in der Natur unkenntlich machen. Zuvor trugen Armeeangehörige ihre Nationalfarben auf der Uniform, es galt, den Gegner einzuschüchtern und möglichst imposant auszusehen. Doch im modernen Krieg erwies es sich als viel zweckmäßiger, kein einfaches Ziel abzugeben. In den sechziger und siebziger Jahren wurde der Military-Look dann als Protest gegen den Vietnamkrieg getragen. In den neunziger Jahren wurde aus dem Military-Look eine Modebewegung: Kurt Cobain trug die Military-Jacke auf der Bühne, Jean Paul Gaultier kreierte Looks ganz aus Camouflage-Musterung. Damit kam das Camouflage-Muster in die Damenmode. Heute ist Tarnmusterung mehr denn je bei Frauen zu sehen. Früher gab es kaum ein maskulineres Muster als Camouflage. Es markierte den Mann, der sich selbst im Feld wähnt, entweder im Kriegseinsatz oder wenigstens im Wald auf der Pirsch nach einem kapitalen Hirsch. Nun aber bemächtigen sich die Frauen der Tarnkleidung. Eine Frau, die Camouflage trägt, gibt sich eine gewisse erdige, vielleicht sogar brutale Note. Tarnmusterung strahlt Autorität aus.

In der weiblichen Mode hat das Tarnmuster einen ähnlichen Effekt wie der Raubtierprint. Nur dass die Wildkatze leicht die Gejagte sein kann, Camouflage aber das Kleid des Jägers ist.

Beim Mann hingegen kann eine Tarnmusterung leider schnell so aussehen, als habe sich jemand auf der Suche nach seiner Wehrsportgruppe verlaufen. In solchen Fällen würde man sich wünschen, das Camouflage-Outfit würde tatsächlich den ursprünglichen Zweck erfüllen und seinen Träger unsichtbar machen.

Foto: Peter Langer / Getarnte Sneakers von Hogan für 320 Euro