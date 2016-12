Ernährungstrends sind besonders durchsetzungsstark, wenn sie möglichst unglaubwürdig sind. Nehmen wir das Beispiel der Süßkartoffel, die gerade so beliebt ist. Jeder weiß, dass man Kartoffeln nur in überschaubarem Maße zu sich nehmen soll, wenn man nicht dick werden will. Das Gemüse aber, das wie die Kartoffel heißt und zusätzlich mit dem Präfix "süß" versehen ist, soll supergesund sein. Angeblich lässt die Süßkartoffel im Gegensatz zur normalen Kartoffel den Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schnellen. Ob es stimmt – könnte sein, ich weiß es nicht. Ich habe den Überblick verloren.

Das Besondere an diesem Curry ist jedenfalls nicht sein glykämischer Index. Vielmehr ist es ein Wunder, wie die Zutaten gemeinsam etwas schaffen, was sie allein nie hinbekämen. Sie fügen sich zu etwas Größerem, Schönerem zusammen, einem samtigen, erdigen und zugleich frischen, fein säuerlichen Ganzen.

Kokosöl (oder ein neutrales Pflanzenöl) in einem Topf heiß werden lassen. Kumin darin anrösten. (Es lohnt sich, Kumin zu verwenden, der nicht gemahlen wurde – sieht ähnlich aus wie Kümmel und hat einen ganz eigenen Geschmack.) Die Zwiebeln in feine Streifen schneiden, den Ingwer und die Chilischote fein hacken und dazugeben. Salzen und alles etwa 5 Minuten lang dünsten.

Die Süßkartoffeln schälen, in etwa 2 cm große Würfel schneiden und in den Topf geben. Dosentomaten hinzufügen und mit dem Kochlöffel sanft zerdrücken. Dann folgen die Kichererbsen. Schließlich 500 ml Wasser dazugießen. Den Topf zudecken, und alles bei mittlerer Hitze ungefähr 35 Minuten lang köcheln lassen. Zum Schluss rührt man die fein gehackte Schale einer Orange unter. Das Curry mit etwas Saurer Sahne oder Naturjoghurt servieren.

Curry mit Süßkartoffeln und Kichererbsen (für 2 bis 3 Personen)

Zutaten – 1 EL Kokosöl, 1 TL Kumin (ungemahlen), 3 kleine Zwiebeln, 1 ca. 2-cm-Stück Ingwer, 1 kleine Chilischote ohne Kerne, Salz, 700 g Süßkartoffeln, 1 Dose geschälte Tomaten, 1 Dose Kichererbsen, 500 ml Wasser, Orangenschale, saure Sahne