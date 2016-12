Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Wenn Mütter ihren Kindern etwas hinstellen und sagen, das sei gesund, hat das oft nicht den gewünschten Effekt. Das ist bei mir und meiner Mutter nicht anders. Gut, sie stellt mir nicht mehr jeden Abend Spinat auf den Tisch, aber sie versucht, meine Ernährung positiv zu beeinflussen: Vor Kurzem schenkte sie mir einen Smoothie-Mixer, der zunächst in den Keller wanderte und über den ich an dieser Stelle ja schon berichtet habe. Neulich dann schenkte sie mir einen Dampfgarer. Ich sagte "Danke, Mama!", was so viel bedeutete wie: Was soll ich mit dem Quatsch? Wieso sollte man für etwas Einfaches wie Garen ein eigenes Gerät benötigen? Ich koche seit Jahren Gemüse und Reis im Topf, und ich hatte dabei nie das Gefühl, dass mir etwas fehlte.

Gut, das Gemüse war manchmal etwas wässrig. Okay, neulich ist mir der Sushi-Reis angebrannt. Und da der Dampfgarer aus der Reihe Küchenminis von WMF nun schon mal rumstand, habe ich meinen kindlichen Trotz überwunden und ihn ausprobiert. Zunächst einmal ist er leicht zu bedienen. In den untersten Behälter kommt Wasser, man kann verschiedene Temperaturen einstellen und in den beiden darüberliegenden Behältern garen. Ich habe es mit Reis ausprobiert, er war in zwölf Minuten, in denen man sich überhaupt nicht um ihn kümmern muss, fertig und perfekt. Das hat mich überzeugt. Meine neue Lieblingsbeschäftigung: mit meinem Sohn Dim-Sum machen. Leckere Teigtaschen, die wir mit Karotten, Lauch, Shrimps oder was auch immer füllen, jeder wie er mag, und die in sieben Minuten fertig sind. Vielleicht hätte meine Mutter nicht sagen sollen, dass Kochen mit dem Dampfgarer gesund ist – sondern, dass es Spaß macht.

Technische Daten

Hauptmaterial: Edelstahl; Größe: 28 x 14 x 27,5 cm; Garbehälter sind getrennt regelbar; Preis: 119 Euro