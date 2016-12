Karte: Wird in den Stadien der 1. und 2. Bundesliga "You’ll Never Walk Alone" von den Fans gesungen?

In vielen Fußballstadien gehört das Lied You’ll Never Walk Alone zum Programm – lautstark gesungen von den Fans auf den Tribünen. Richard Rodgers und Oscar Hammerstein schrieben den Song für ein 1945 uraufgeführtes Broadway-Musical. 1963 erschien er in einer Cover-Version der englischen Band Gerry & the Pacemakers. Das Lied stieg in die Charts auf, und Fans des FC Liverpool widmeten es zur ultimativen Fußballhymne um. In der Ersten und Zweiten Bundesliga von heute wird You’ll Never Walk Alone regelmäßig in sechs Stadien geschmettert: bei Borussia Dortmund, Mainz 05, Eintracht Braunschweig, Kaiserslautern, 1860 München und bei St. Pauli. In weiteren neun Arenen wird der Klassiker ab und zu angestimmt. Die Schalke-Fans hingegen sangen einst You’ll Never Walk Alone, hörten aber in den neunziger Jahren damit auf. Als nämlich der ungeliebte Nachbar, also Borussia Dortmund, zunehmend begann, die Hymne für sich zu okkupieren, war sie auf Schalke nicht mehr beliebt.



Quelle: Pressestellen und Fanclubs der Vereine