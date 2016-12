ZEITmagazin: Herr Alt, Sie waren kürzlich mit Ihrer Frau in Alaska. Brauchten Sie mal ein Abenteuer?

Franz Alt: Nein – ich war als Journalist zwar immer abenteuerlustig, aber in Alaska wollten wir studieren, wie die Gletscher schmelzen. Für meine Frau und mich ist in den letzten Jahren der Klimawandel zum Lebensthema geworden, wir betreiben sogar eine Website, Sonnenseite.com. Wir waren schon in der Arktis und der Antarktis, in Island und den Alpen. Nun also Alaska: Dort gibt es 100.000 Gletscher, und alle bis auf einen schmelzen dramatisch schnell. Die Hauptgefahr ist, dass die Permafrostböden auftauen.

ZEITmagazin: Das wissen wir doch allmählich.

Alt: Aber die Gefahr wird weiter verharmlost. Wussten Sie, dass wir heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl verbrennen, wie die Natur in einer Million Tagen angesammelt hat? Wir sind Weltmeister im Verdrängen und wollen nicht wahrhaben, dass alle Krisen unserer Zeit zusammenhängen: die Klimakrise mit der Flüchtlingskrise, die Flüchtlingskrise mit den Kriegen um Öl, die Kriege um Öl mit der Energiefrage. Nur wenn wir das große Ganze sehen, finden wir auch die große Lösung.

ZEITmagazin: Glauben Sie, dass wir uns selber retten können?

Alt: Aber ja! Der Sinn der menschlichen Existenz kann ja nicht sein, dass wir uns am Ende selber vernichten. Es gibt immer einen Ausweg. Ob in der Politik oder privat. Ich wollte ursprünglich katholischer Priester werden, studierte ganz traditionelle, dogmatisierte Theologie – aber dann traf ich mit 22 ein 16-jähriges Mädchen, das lächelte die ganze geballte Wucht des Zölibats hinweg.

Franz Alt 78, ist in der Nähe von Karlsruhe geboren, sein Vater war Maurermeister. Er studierte unter anderem Theologie in Freiburg und Heidelberg. Viele seiner Bücher wurden Bestseller. Zuletzt erschien Was Jesus wirklich gesagt hat

ZEITmagazin: Manche Katholiken würden das eine Versuchung nennen und keine Rettung.

Alt: Das Lächeln des Mädchens hat mich davor bewahrt, zum Problem für meine Kirche zu werden. Es ist gut, dass dieses Mädchen stärker war. Danach habe ich die liberale Theologie von Hans Küng entdeckt, die politische Theologie von Johann Baptist Metz, die psychotherapeutische Theologie von Eugen Drewermann. Ich erkannte: Wir sollen Lernende sein und nicht Dogmatisierte, die schon immer alles wussten. Solange wir lernen, haben wir auch Vertrauen, dass das Leben weitergeht.

ZEITmagazin: Was wurde aus dem Mädchen?

Alt: Wir sind jetzt 50 Jahre verheiratet, so stark ist diese Liebe. Im Rückblick würde ich sagen, dass sie meine Rettung war – und der Grund dafür, dass ich auch als politischer Journalist immer an das Rettende geglaubt habe.

ZEITmagazin: In den siebziger und achtziger Jahren waren Sie Moderator des Fernsehmagazins Report – bis Sie wegen Ihrer links-ökologischen Beiträge rausflogen. Sie haben sich selber einmal als "Teilzeitheiligen" bezeichnet. Warum nur Teilzeit?

Alt: Weil es neben den Weltkrisen, über die ich berichtete, noch meine eigenen Krisen gab. Als ich um die 40 war, hatte ich eine Freundin, die ebenfalls verheiratet war – und dann von mir schwanger wurde. Ich geriet in einen tiefen Partnerschaftskonflikt.

ZEITmagazin: Sie wollten Ihre Frau verlassen?

Alt: Nein, nie, und das war schon Teil meiner typisch männlichen Midlife-Crisis. Ich brauchte eine Weile, bis ich einsah: So innerlich zerrissen, wie ich bin, kann keiner leben. Damals habe ich mich intensiv mit Carl Gustav Jung beschäftigt, der sagte: "Ich kann aus der Grube nur herausklettern, wenn ich vorher hineingefallen bin." Eine ziemlich tröstliche Erkenntnis.

ZEITmagazin: Und wie reagierte Ihre Frau?

Alt: Sie sagte: Zu einer Krise gehören zwei. Das fand ich toll. Ich verdanke ihr, dass wir gemeinsam einen neuen Anfang gemacht haben. Es hat sich gelohnt.

ZEITmagazin: Was wurde aus der Freundin?

Alt: Sie bekam Zwillinge, zu denen ich bis heute guten Kontakt habe, aber zu ihr habe ich die Beziehung aufgegeben. Sie ging ihren Weg, vermutlich war sie emanzipierter als ich. Ich musste erst lernen, konsequent zu leben. Vielleicht ist das vor allem ein Männerproblem: mangelnde Entschiedenheit, wenn es um die Partnerschaft geht. Heute glaube ich, da gibt es kein Sowohl-als-auch, nur ein Entweder-oder. Geholfen hat mir auch meine Therapeutin Hanna Wolff mit einer klassischen Traumtherapie. In der ersten Stunde sagte sie: Schreiben Sie Ihre Träume auf! Ich sagte: Ich träume nicht. Sie sagte: Schreiben Sie sie trotzdem auf. In der Nacht schrieb ich fünf oder sechs Träume auf, am Ende waren es wohl 3.000. Wir haben sie gemeinsam analysiert. Seither achte und beachte ich meine Träume. Sie sind eine vom lieben Gott eingebaute Hausapotheke der Seele.

