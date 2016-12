Ms. Kendall Jenner muss nicht jedem ein Begriff sein. Entsprechend mag auch nicht jeder auf den ersten Blick die Relevanz dieser Meldung erfassen: Kendall Jenner legt eine Instagram-Pause ein! Werbitte eine Wasbitte? In den Zeiten vor Facebook und people.com wäre es wahrscheinlich bei dieser leichten Irritation geblieben. Das Gespräch hätte sich wieder Fragen des Alltags zugewandt.

Aber nicht im Jahr 2016, Baby! Also: Kendall Jenner legt eine Instagram-Pause ein. Schnell mal gegoogelt. Kendall Jenner, aha, also die jüngere Stiefschwester von Kim Kardashian, was wiederum die ist mit dem Hintern von Jan Böhmermann ... Und wie kommt Jenner überhaupt zu einem Instagram-Profil mit 69 Millionen Abonnenten? Über dessen zeitweilige Inaktivität internationale Nachrichtenmedien berichten? @kendalljenner ist ein digitales Massenmedium: Körperteile up close, Selfie im einen Outfit, Selfie im anderen Outfit, Jenner im Cabrio, im Privatjet, auf der Vogue, Fotomodell-Alltag eben. Die 21-Jährige führt ein Leben im Blitzlichtgewitter ihres eigenen Handys. Und spürt dann plötzlich den Drang nach "digitalem Detox".

Auch wer keine Millionen online um sich schart, weiß, wie es nervt, ständig das Smartphone in der Hand zu haben. Gut, unsereins gerät auch nach ein paar Tagen Facebook-Abstinenz nicht in die Lage, sich im Live-TV erklären zu müssen, so wie Jenner es in der Talkshow von Ellen DeGeneres tat: "Ich wollte einfach eine Pause (...). Wenn ich zu Bett ging, war es das letzte Ding, das ich sah. Ich fühlte mich zu abhängig davon, darum nahm ich mir eine Auszeit." Spüren Sie das? Eben noch nicht gewusst, wer die Dame überhaupt ist, und jetzt schon diffus seelenverwandt ...

Aber "es", was ist "es"? Wirklich das Smartphone oder die Social-Media-App? Oder ist es mehr, ist es das Internet, der digitalsoziale Raum – sozusagen das Über-Es gegenseitiger Vergewisserung?

Wer würde nicht behaupten, er hänge gar nicht so daran? An seinen wenigen oder vielen oder Millionen Followern? Kendall Jenner jedenfalls hielt es ohne sie ganze sieben Tage aus. So wie unsereins vielleicht mal einen Urlaub lang (der dann großspurig als "digitales Sabbatical" verkauft wird). Und so kam auch Kendall Jenner zurück zu Instagram.

Und selbst der Prototyp des digital fastenden Stars, Justin Bieber, der im Sommer sein Instagram-Profil gelöscht hatte, selbst er soll Fans gegenüber seine Rückkehr angedeutet haben. Wann? Bald. Wenn "es" gewinnt.