Die großen Fragen der Liebe Scherzt sie mit den Kunden auf seine Kosten?

Die Frage: Eva ist eine begnadete Verkäuferin. Wenn sie in dem kleinen, feinen Laden für Schmuck und Uhren auf Kunden zugeht, haben diese ganz schnell das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Evas Mann Rudolf ist ein geschickter Uhrmacher und sozusagen die mechanische Seele des Geschäfts. Meist stolz auf seine charmante Frau, findet er sie manchmal unerträglich. Eva pflegt nämlich die Vorzüge ihrer Kundschaft auch dadurch zu unterstreichen, dass sie beispielsweise den Partner einer Kundin als höflich, liebevoll und romantisch preist und betont, er hebe sich dadurch sehr vorteilhaft von ihrem Mann ab, der sich an das "schwäbisch" genannte Motto halte: Nichts gesagt ist gelobt genug! Zur Rede gestellt, behauptet Eva, das sei doch nur Show und gut fürs Geschäft.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Ist das Theater, so hat es doch Methode und mag ein Signal für untergründige Spannungen sein. Wenn Paare lange zusammen sind, lassen sie es oft an wechselseitiger Anerkennung fehlen. Sie haben sich aneinander gewöhnt, die Rollen greifen ineinander. Rudolf findet das genau richtig, aber Eva leidet unter einem Romantik-Defizit, das sie in ihrem privaten Verkaufstheater lindern, aber nicht ganz abbauen kann. Rudolf blickt in der Regel säuerlich auf ein Feuerwerk, das früher einmal ihm galt. Er sollte sich ernsthaft fragen, ob Eva genügend Anerkennung bekommt. Eva hingegen sollte Rudolf nicht schlechter behandeln als ihre Kunden. Ihre Erfolge im Verkauf wird das kaum schmälern, aber die Stimmung nach Ladenschluss merklich verbessern.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Zuletzt erschien sein Buch "Die Seele des Psychologen. Ein autobiografisches Fragment" (Orell Füssli)

