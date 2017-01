Stilkolumne Gut geschnürt

Das Korsett war ein Kleidungsstück, das die Damen jahrhundertelang einschnürte. Die Taille wurde so eng wie möglich gepresst, die Brust so hoch wie möglich gedrückt, sodass am Ende jede Trägerin wie eine Sanduhr aussah. Stilistisches Vorbild war im 19. Jahrhundert Sisi, Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, deren Taille nur 50 Zentimeter maß. Man konnte im Korsett durchaus eine Art Folterinstrument sehen, das der Frau durch die gesellschaftlichen Umstände aufgezwungen wurde – und als solches wurde es auch schon früh kritisiert. Mediziner warnten vergeblich vor schweren Deformationen der inneren Organe – die Taille wurde immer nur noch schmaler. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde die körperliche Qual der Korsetts auf die Spitze getrieben: Die sogenannte S-Linie "bog" zusätzlich den Rücken der Frau zu einem extremen Hohlkreuz.

Erst die französische Modeschöpferin Madeleine Vionnet sorgte Anfang des 20. Jahrhunderts für natürliche Formen und befreite die Frauen vom Korsett: Ihre Mode feierte den weiblichen Körper so, wie er war, und borgte sich die Schnitte von antiken Vorbildern. Seitdem müssen Frauen nicht mehr ihren Oberkörper zusammenquetschen.

Bis heute: Denn nun ist das Korsett wieder da. Es kommt, kombiniert mit einem Kleid, von Alexander McQueen, als lässig geschnürte Variante von Prada und in schwarzem Nappaleder über weißem Shirt bei Loewe. Sogar Kim Kardashian fotografierte sich selbst schon als geschnürtes Paket.

Nun tragen Frauen also ganz freiwillig ein Korsett. Warum nur? Vielleicht ist es ja so, dass der Zwang für die Frau, ihren Körper zu formen, in den vergangenen Jahrzehnten gar nicht abgenommen, sondern sich nur verändert hat. Die Kleidung, die mit aller Macht eine Silhouette hervorbrachte, war zwar grausam und unbequem – aber sie hatte einen Vorteil: Sie ließ der Trägerin ihren eigenen Körper. Der geschnürte Körper war nur die offizielle Version des Selbst. Heute leben wir nicht im Korsagen-Zwang, sondern im Diät-Zwang. Die Frau ist angehalten, mit dem richtigen Work-out, einer gesunden Nahrungsauswahl und stetiger Enthaltsamkeit ihren Körper dauerhaft so zu formen, dass ein Korsett überhaupt nichts mehr zurechtquetschen könnte. Vielleicht ist es kein Wunder, wenn da das Verlangen nach einem Kleidungsstück entsteht, das dem Körper eine Form gibt, egal, wie sehr man über die Stränge geschlagen hat. Vielleicht hat es sogar etwas Befreiendes.

Foto: Peter Langer / Korsage von Alexander McQueen