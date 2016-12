Hat es einen Nachteil, Robbie Williams zu sein? Ja: Der Mann ist seit 27 Jahren auf Diät. Seine Frau Ayda Field hat dies gerade in einer Fernsehsendung weitergetratscht. Mal abgesehen davon, dass man Robbie Williams sein Dauerfasten nicht zu jedem Zeitpunkt der letzten 27 Jahre angesehen hat: Im heutigen Zustand sieht er doch erstaunlich fit aus. Nachdem uns aus England jahrelang der tugendhafte Gemüsebauer Jamie Oliver terrorisierte, hoffen wir nun auf die Robbie-Williams-Diät, die uns in diesem Dezember fit für Weihnachten macht. Wir haben schon mal ein paar Vorschläge.

Montag: She’s the One

Die Woche beginnt mit einem Kartoffeltag – und zwar mit nur einer Kartoffel. Sie darf dafür aber ruhig etwas größer ausfallen. (200 kcal)

Dienstag: Party Like a Russian

Haben Diäten überhaupt Sinn? Wie soll ich das durchhalten? Was ist mit dem Jo-Jo-Effekt? Den schwierigen zweiten Tag überstehen wir mit Wodka Red Bull. Als Schmankerl gibt’s obendrauf drei Eiswürfel. (600 kcal)

Mittwoch: Angels

Nach gestern ist Detox angesagt: Quinoa-Salat, grüner Tee, Green Smoothies und was man uns sonst noch so als Superduperfood einredet. Eine Handvoll Spinat, Feldsalat und Grünkohl im Mixer zerkleinern, bisschen Honig dazu, damit Sie das Zeug überhaupt herunterkriegen.

(400 kcal)

Donnerstag: Sexed Up

Der Mittwoch war doch arg öko irgendwie. Um sich für das nahende Wochenende wieder etwas attraktiver zu fühlen, gibt es heute eine Portion Tatar mit rohem Ei und Austern. (650 kcal)

Freitag: Somethin’ Stupid

Falls Sie sich die letzten Tage an Ihren Diätplan gehalten haben, ist heute alles erlaubt, was einen Engländer glücklich macht: Salt & Vinegar-Chips, Toast mit Marmite und als Dessert ein halbes Dutzend Cadbury Cream Eggs. Den Pork Pie mit Senf packen wir uns fürs Wochenende ein. (4.000 kcal)

Samstag: So This is Christmas

Nein, eben nicht, Stupid! Aber weil Sie die letzten Tage so brav durchgehalten haben, machen wir uns schon mal einen englischen Christmas Pudding, der traditionell allerdings noch ein paar Tage reifen muss, weshalb er heute noch nicht gegessen wird. Let love be your energy! (0 kcal)

Sonntag: So This is Christmas?

Nein, immer noch nicht! War nicht noch was von dem Pork Pie da? Na gut! (700 kcal)