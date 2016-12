Willkommenskultur Ach, Basmaji

Ich habe Basmaji am Ostbahnhof in Budapest kennengelernt, heute vor einem Jahr und drei Monaten. Er war Flüchtling, ich bin Journalist. In der Menge der Frauen, Männer und Kinder, die gerade aus Syrien gekommen waren und nun darauf warteten, dass eine bessere Zukunft begann, sprach ich ihn an. Das Erste, woran ich mich erinnere, sind seine Haare. Er hatte sie mit viel Gel und einem Plastikkamm zu einer Pyramide geformt. Weil es so viele Mohammeds gibt, stellte er sich mir mit seinem Nachnamen vor, so solle ich ihn nennen: Basmaji. Man spricht das Basmadschi aus.

Wir kauften uns in einer Bäckerei Croissants, und während wir die aßen, entfaltete sich vor unseren Augen ein neues Kapitel europäischer Geschichte. Kleinkinder kauerten auf dem nackten Betonboden, andere hatten sich verlaufen und suchten heulend ihre Eltern, Polizisten führten Menschen ab, erschöpfte Syrer, Iraker und Afghanen erzählten von Bürgerkriegen, Terrorkriegen, Drohnenkriegen.

Basmaji schaute auf die Masse der Menschen, wischte sich die Krümel vom Mund. Er erzählte nicht vom Krieg in seiner Heimatstadt Aleppo oder vom Libanon, wo er seine Frau Rayan und seinen sechsjährigen Sohn Mido zurückgelassen hatte in der Hoffnung, sie bald schon auf sicherem Weg nachzuholen. Er erzählte stattdessen einen Witz. Es ging um einen Imam, der einen Moscheebesucher ausnahmsweise auf dem Markt trifft. Noch bevor Basmaji den Witz ganz erzählt hatte, bog er sich vor Lachen. Und vor lauter Lachen bekam er den Witz nicht mehr zu Ende. Diese Szene machte mir damals Hoffnung. Wenn alle so gut drauf und offen sind wie Basmaji, wird das bestimmt klappen mit dem Zusammenleben, dachte ich.

Ein paar Tage später fuhr Basmaji im Auto seines schwedischen Fluchthelfers von Budapest nach Berlin. Vorher tauschten wir Nummern aus. Ich wollte ihn begleiten, um zu erfahren, wie es einem Flüchtling in seinem ersten Jahr in Deutschland ergeht. Ich bat ihn, mich anzurufen, falls er Unterstützung braucht.

Wenige Tage nach seiner Ankunft in Berlin treffen wir uns in einem Teehaus im Stadtteil Wedding wieder. Basmaji lächelt breit und umarmt mich, als würden wir uns seit Schulzeiten kennen. Die Chemie zwischen uns stimmt. Er ist ein angenehmer, ruhiger Mensch. Basmaji wundert sich darüber, dass ich seine Fluchtgeschichte hören möchte. Von sich aus hätte er sie mir wohl nicht erzählt.

Aus Aleppo war er im Sommer 2012 mit seiner Familie in den Libanon geflüchtet. Er arbeitete dort ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung als Busfahrer. Zuerst fuhr er zwischen dem libanesischen Tripoli und Aleppo hin und her. Er hörte damit auf, als es in Syrien zu gefährlich wurde. Das Leben im Libanon war zwischen den anderen 1,3 Millionen syrischen Flüchtlingen unerträglich, obwohl die Familie nicht im Lager, sondern bei Bekannten wohnte. "Wir fühlten uns wie Reiskörner in einem Sack Reis", sagt Basmaji.

In dem Berliner Teehaus verspricht er im September 2015: "Ich hole meine Familie da raus", und ballt die Faust. Schon als er im Libanon aufbrach, wollte er unbedingt nach Deutschland. Er wusste, dass anerkannte Flüchtlinge hier das Recht haben, ihre Familie nachzuholen. Jetzt sagt er, sein Sohn werde schon sehen, der Papa schaffe das. Seit seiner Ankunft in Berlin könne seine Frau wieder ruhiger schlafen. Er verbreitet gute Stimmung und bekommt wieder einen Lachanfall, als ich ihn bitte, seinen Witz endlich zu Ende zu erzählen. Er sagt, er habe die Pointe vergessen.

Aus Basmajis Gesicht ist Erschöpfung abzulesen. Die Augenlider hängen tief. Er ist in einer Flüchtlingsunterkunft am südwestlichen Stadtrand von Berlin gelandet, mitten im Villenviertel Wannsee. Er teilt sich einen Schlafsaal mit 14 Syrern und Irakern. "Ich muss da durch", sagt Basmaji. Auch wenn er derzeit nicht genügend Schlaf bekomme, wohl wegen der vielen Schnarcher, sei er sich sicher, dass ihm Deutschland guttue. Und überhaupt habe er keine Zeit zum Wehklagen: "Ich muss so viel erledigen! Eine Wohnung und eine Arbeit finden, meine Familie nachholen." Der erste Schritt: sich registrieren lassen, damit das Asylverfahren beginnen kann.

Im Oktober 2015 schreibt er mir auf Arabisch eine Nachricht über WhatsApp:

"Ich stehe immer noch in der Schlange am Flüchtlingsamt in Berlin ..."

"Du bist immer noch nicht registriert???", antworte ich.

"Nein, leider nicht: Ich habe zwischendurch aufgegeben. Sieben Wochen Schlangestehen ist echt hart. Ich bin nach Eisenhüttenstadt in Brandenburg gefahren. Da kam ich schneller dran."

"Immerhin. Und hat es dort geklappt ...?"

"Nun, sie haben mich wieder nach Berlin geschickt. Die Software vom Amt hat entschieden, dass Berlin für mich zuständig ist :-)"

Einen Tag später treffe ich Basmaji in der Schlange vor dem Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales. Das Lageso ist damals zuständig für die Registrierung aller Flüchtlinge, die in Berlin ankommen – und es ist ein Desaster. Akten gehen verloren, Menschen werden gar nicht, doppelt oder dreifach registriert. Familien kampieren auf der Wiese vor dem Amtsgebäude, weil sie keine Notunterkunft bekommen. Im Berliner Tagesspiegel schreibe ich kurz darauf einen Bericht über Basmaji: den Flüchtling, der seit sieben Wochen in der Schlange steht. Wenige Minuten nachdem der Artikel online zu lesen ist, wird Basmajis Wartenummer aufgerufen. "Danke, Bruder!", schreibt er mir auf WhatsApp. Dies sei ein Sieg für die deutsche Demokratie, scherzt er.

In den folgenden vier Monaten passiert nicht viel in Basmajis Leben.

Fast wöchentlich chatte ich mit ihm auf WhatsApp – über den Bürgerkrieg in seinem Land, über Angela Merkel und die Unterschiede zwischen deutschem und syrischem Brot. Mehrere Male schleiche ich mich durch den Hintereingang seiner Notunterkunft, wir sitzen in seinem Zimmer und reden. So freunden wir uns an.

Oft fährt Basmaji vom Stadtrand in die Innenstadt, verbringt seine Zeit mit neuen Bekannten am Bahnhof Zoo, in Berlin-Moabit und in Neukölln. "Eigentlich kenne ich diese Leute nicht wirklich, das sind alles Araber, die man so auf der Straße trifft", erklärt er.

Er kriegt nun viel Post von Ämtern, jedes Mal ist die Aufregung groß, aber die sehnlichst erhoffte Zusage, dass er dauerhaft bleiben darf, ist nicht darunter. Zu dieser Zeit bekommen viele Syrer noch den Asylstatus, ganz ohne persönliche Anhörung. An Basmaji geht dieses historische Glück vorbei. Ihm erscheint das als Willkür. Warum kriegen die anderen sofort Asyl und er nicht?

Basmaji verbringt mehr Zeit im Bett, als gut für ihn ist. Das Foto an der Wand zeigt seinen Sohn, der im Libanon geblieben ist. © Jörg Brüggemann

Im Frühjahr 2016 rückt sein Ziel, seine Frau und seinen Sohn auf sicherem Weg nach Deutschland zu holen, in weite Ferne, nach einem Berliner Koalitionskompromiss. Die große Koalition hat mit dem Asylpaket II, das die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland begrenzen soll, auch beschlossen, dass die meisten Syrer vorerst keine Familienangehörigen mehr nachholen können. Zum ersten Mal hört Basmaji in diesen Wochen von der Alternative für Deutschland, der AfD. Er fragt sich, ob er mit seiner Flucht wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat.