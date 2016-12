Gesellschaftskritik Über das Modewort "Mom"

Jugendsprache ist eines der größten Mysterien überhaupt. In Deutschland wird jedes Jahr das Jugendwort des Jahres gekürt, wichtigstes Kriterium scheint dabei zu sein, dass es niemand je gehört hat, nicht einmal die Jugendlichen selbst. Wörter, die Jugendliche tatsächlich benutzen, sind allerdings für Ältere ebenso unverständlich. Neulich schrieb die New York Times über einen Begriff, den junge Menschen angeblich mittlerweile benutzen, wenn sie einer Frau sagen wollen, dass sie sie toll finden: "Mom".

Zunächst wurden weibliche Idole von Fans in den sozialen Medien Mom genannt, was aber keineswegs, wie zum Beispiel bei Beyoncé, etwas damit zu tun haben musste, ob sie Mutter sind oder nicht – auch die kinderlosen Sängerinnen Taylor Swift und Ariana Grande wurden als Mom bezeichnet. Letztendlich lässt sich das, wie etwa 95 Prozent aller Internetphänomene, auf Kim Kardashian zurückführen: Das berühmte Foto, auf dem man vor allem ihren nackten Hintern sieht, kommentierte die Sängerin Lorde mit "MOM". Später erklärte sie es so: Das sage man, wenn man eine Frau so fabelhaft finde, dass man sich am liebsten sofort von ihr adoptieren lassen würde.

Eine These, die wir seltsam finden. Kind eines Prominenten zu sein hat, das weiß nun wirklich jeder, abgesehen von Erbschaftsansprüchen keine Vorteile: Man muss schon mit vier ein Mode-Blog betreiben, mit elf seine erste Platte rausbringen und mit spätestens 15 ein Alkoholproblem haben. Superstressig.

Wir vermuten eher, dass hinter MOM eines dieser Akronyme steckt, wie LOL oder WTF, mit denen junge Leute beim Tippen irrsinnig viel Lebenszeit sparen, die sie dann sinnvoller einsetzen können, zum Beispiel um Katzenvideos zu schauen. Vielleicht ist in Lordes MOM eine kritische Anmerkung zu dem Foto versteckt, etwa: "Master of Marketing". Oder sie wollte den Grund für Kims raumgreifende Rückseite andeuten: "Made of Muffins". Oder es steht einfach nur für das gute alte "My oh my", englisch für "Mein Gott!".

Zu spät. Inzwischen hat sich MOM durchgesetzt, auch als Kosename zwischen Freundinnen. Wahrscheinlich zeugt es einfach von einer tiefen Sehnsucht nach einem Menschen, der einen immer am besten und hübschesten findet und der einem abends Honigmilch ans Bett bringt und versichert, dass sich unter dem Bett auf gar keinen Fall das böse Erwachsensein versteckt. Aber vielleicht haben wir, die wir auf Gammelfleischpartys herumhartzen, von Jugendwörtern auch einfach keine Ahnung. Isso.