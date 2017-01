Harald Martenstein Über die Sehnsucht nach Respekt

Ich war in den USA, am Tag des Triumphes von Donald Trump. Ich saß in einem Saloon und habe den Trump-Anhängern beim Jubeln zugeschaut. Die gleichen Politiker und Journalisten, die vor der Wahl falschlagen, was Trumps Siegeschancen betrifft, ordneten nach der Wahl, in unerschütterlicher Routine, das Phänomen Trump in ihr Weltbild ein. Das Ganze, hieß es oft, sei ein Aufstand der Globalisierungsverlierer, der Abgehängten und Minderbemittelten. Das heißt, man muss einfach wieder mal das bewährte sozialdemokratische Rezeptbuch zücken und dem Patienten eine weitere kräftige Dosis Umverteilung verschreiben. Mit Geld wird sich das regeln lassen.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Mir scheint es fast, es habe kaum einer meiner Kollegen sich je die Mühe gemacht, mit Trump-Anhängern oder auch AfD-Wählern ein längeres Gespräch zu führen. Klar, es gibt auch ein paar wirtschaftliche Gründe. Aber im Kern ist das, was zurzeit in sehr vielen Ländern auf ähnliche Weise geschieht, eine Kulturrevolte, etwas Ähnliches wie das, was um 1968 herum passiert ist, nur andersherum. Geld nützt gar nichts. Wenn man 1968 den Studenten das Bafög verdoppelt hätte, dann hätte das auch nicht viel gebracht.

Diese Revolte hat, wie 1968, verschiedene Milieus ergriffen. Am einen Rand gibt es Terror und Gewalt, wie damals, am anderen Rand nur ein vages Unbehagen. Worum geht es? Reden wir ruhig über die kleinen Leute, die sind ja tatsächlich ein wichtiger Teil dieser Bewegung. Der Politologe Herfried Münkler hat sie kürzlich in einem Interview "dumm" genannt, große Teile des Volkes seien halt dumm.

Inzwischen habe ich kapiert, dass der sogenannte Populismus etwas im Angebot hat, was unser Establishment den kleinen Leuten nicht mehr bieten kann. Das, worum es vielen Leuten geht, heißt "Stolz". Linke mögen dieses Wort nicht, obwohl der "Klassenstolz" des Proletariers früher zu ihrem Wortschatz gehört hat. Wie wäre es, wenn wir es stattdessen "Respekt" nennen? Diese Sehnsucht nach Respekt hat zunächst einmal nichts Aggressives, sie richtet sich, zu Beginn, gegen niemanden, das kommt später. Die Leute sind es anfangs nur satt, dass ihre Lebensweise, dieses traditionelle, langweilige und ehrbare Mittelklasseleben, im Fernsehen, in den Zeitungen, in den Reden der Politiker, in den Romanen und im Kabarett fast nur noch als rückständiges Auslaufmodell vorkommt. Der kleine, brave Angestellte eine Lachnummer, die Hausfrau und Mutter fast schon ein reaktionärer Skandal, Vereine und Pauschalurlaube Symbole des dumpfen Spießertums. Moment mal, sagen sich diese Leute, wir sind es doch, die den Karren ziehen. Viele von ihnen wollen gerade nicht am Tropf des Staates hängen, im Gegenteil, sie wollen das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun und dafür, links gesagt, wertgeschätzt zu werden.

Die Gesellschaft wird immer bunter, heißt es, immer mehr diversity. Wo, fragen sich diese Leute, kommen eigentlich wir vor in der diversity? Wer feiert unsere kleinen Kämpfe, um den nächsten Urlaub, um die Miete, um die Zukunft der Kinder? Immer werden wir um Solidarität gebeten von den Parteien, die mal unsere waren, für Zuwanderer, für Minderheiten, für andere Länder, viele von uns haben gar nichts gegen die, aber sagt jemand Danke? Es ist nie genug.

Bevor man etwas bewertet, sollte man versuchen, es zu verstehen. Die Eliten, die in den Jahrzehnten nach 1968 entstanden sind, haben ein wachsendes Akzeptanzproblem, und solange ihnen dazu nur arrogante Wörter wie "dumm" einfallen, wird es für sie immer ungemütlicher.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio