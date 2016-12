Gesellschaftskritik Über Weihnachten bei Brangelina

Eine Sache, so dachten wir, habe sich überlebt: die Schlammschlacht am Ende einer Prominenten-Ehe. Spätestens seit sich Gwyneth Paltrow und Chris Martin nicht nur stilvoll, sondern sogar stilbildend getrennt hatten, schien der öffentlich ausgetragene Rosenkrieg etwas zu sein, was man einfach nicht mehr tut, schon allein der schlechten PR, äh, der Kinder wegen. Die Schlammschlacht bekam den Ruf eines quasi mittelalterlichen Rituals. Heute feiern Geschiedene und Getrennte sogar das Weihnachtsfest zusammen – und nicht nur der Kinder wegen: wie etwa Jogi Löw, der, nach angekündigter Scheidung, ganz selbstverständlich erzählte, Weihnachten feiere er trotzdem mit seiner Frau Daniela. Gwyneth Paltrow prägte auch gleich den Begriff für diese vorbildliche Art der Trennung: conscious uncoupling, die bewusste Entpartnerung.

Doch das Jahr 2016 hat uns gezeigt, dass nichts, was man für gegeben hält, so bleiben muss. Gerade erleben wir, wie das ehemals berühmteste Traumpaar der Welt alle Regeln einer gütlichen Trennung in den Wind schlägt: Seit Angelina Jolie im September bekannt gab, dass sie sich von Brad Pitt scheiden lassen will, schenkt sie ihm nichts. Sie will das alleinige Sorgerecht. Brad habe den ältesten Sohn im Privatjet misshandelt, warf sie ihm vor, die Kinder seien traumatisiert. Das FBI musste ermitteln und kam zu dem Schluss, dass da wohl nichts dran sei. Ihm wurde auch eine Affäre mit seiner Filmpartnerin Marion Cotillard angedichtet. Ließ sich ebenfalls nicht halten. Dann hieß es, er habe seinen Drogenkonsum nicht im Griff, deshalb solle er sich nun regelmäßigen Tests unterziehen. Bis die Scheidung rechtskräftig sei, dürfe er die Kinder nur in Anwesenheit von Therapeuten sehen. Zur Uraufführung seines Films Allied – Vertraute Fremde (mit besagter Marion Cotillard in der weiblichen Hauptrolle) zeigte sich Brad Pitt im November zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit, abgemagert und unsicher stand er auf dem roten Teppich herum.

Angelina erwischten die Fotografen Anfang Dezember, in ein langes schwarzes Kleid gehüllt, noch klappriger als sonst.

Das sieht nach viel Arbeit für viele Therapeuten aus – vor allem, falls Weihnachten (der Kinder wegen) doch zusammen verbracht werden sollte. Vielleicht ein kleiner Trost für alle, die sich ebenfalls nicht ganz so "bewusst entpartnert" haben.