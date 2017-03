Marina Abramović Ihr hält keine Grenze stand

13/15

Ist es möglich, sich selbst zu läutern? Der Ansatz von Abramović hieß: strengste Disziplin. Zwölf Tage verharrte sie in der Sean Kelly Galerie in New York. Ohne zu essen, zu sprechen, zu lesen, zu schreiben und mit nur sieben Stunden Schlaf am Tag. Marina Abramović: "The House with The Ocean View", 2002/2017, Sound-Installation, Bett mit mineralischem Kissen, Waschbecken, Stuhl mit mineralischem Kissen, Tisch, Toilette, Duschbecken, Dusche, drei Leitern mit Messern, Metronom, Waserglas; unterschiedliche Formate