Geschlechtsidentität Nicht Mann, nicht Frau

13/18

"Ich musste erst mal lernen, auf High Heels zu laufen und mich selbstständig zu schminken – was Travestie eigentlich ist. Denn obwohl ich schon viel Kontakt mit dem Thema hatte, wusste ich noch nicht alles. Es hat Spaß gemacht, man kann sich richtig ausleben. Ich habe gemerkt, dass das eine andere Facette von mir ist. Es war auch sehr befreiend durch die Welt zu laufen und zu sagen: Wisst ihr was? Eure Vorgaben und Klischees sind so was von egal, ich mache was ich will", sagt Ben.