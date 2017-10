"Bis ich zwölf war, wusste ich nicht, dass etwas anderes als Olivenöl existiert." Klingt erst einmal nicht nach einer Kindheit in Kanada, doch tatsächlich hat Louise Clements viele Sommer bei ihrer griechischen Familie verbracht. Aufgewachsen ist sie in Toronto, wo die Jahreszeiten ungnädiger sind als im mediterranen Raum. Jetzt im Herbst genießt sie ihre Heimatstadt noch mehr als sonst. "Von September an ist die Luft knackig kalt und riecht stellenweise nach Kaminfeuer", schwärmt die 24-Jährige. "Ringsum leuchten die Wälder wie eine Thanksgiving-Tafel. Beim Spazierengehen knackt das Laub unter den Füßen." Im Winter wird es aber so kalt, dass sie lieber zu Hause in der Küche bleibt und kocht.



Louise Clements startetet schon mit 17 Jahren ihren Blog Living Lou, dessen Motto "Im Einfachen liegt das Besondere" zugleich ihr Mantra fürs ganze Leben ist. Einfach besonders, das kann zum Beispiel eine Tomate sein. Wenn sie nach einem langen Arbeitstag in der TV-Branche hungrig ist, wird daraus ein deftiges Tomaten-Schmorgericht. Unerlässlich dabei ist frisch geriebener Parmesan. "Ich liebe Käse."

Von Kuh bis Schaf

So wie Griechenland für sein Olivenöl bekannt ist, ist es die kanadische Provinz Ontario für ihre Vielzahl an hochwertigen Käsereien. Auch deswegen entscheidet sich die Bloggerin für eine Käseplatte als Hauptgang ihres Sonntagsessens. "Dann habe ich eine Ausrede, um mich mal wieder in meinem Lieblingskäseladen beraten zu lassen, wo ich regelmäßig zu viel Geld ausgebe." Daneben gibt es noch einen praktischen Grund. Die Kanadierin liebt ausgiebige Abendessen mit Freunden, hat allerdings in ihrer Wohnung keinen Platz für einen großen Tisch. So eine Käseplatte macht sich gut auf der Küchenanrichte, und in der Küche finden, wie man weiß, sowieso die besten Partys statt.

Die erste Regel einer solchen Käseplatte lautet: Vielfalt. Wichtig sind verschiedene Texturen (von weich über schnittfest bis hart), Sorten (Kuh, Schaf, Ziege) und Reifegrade (von Frischkäse bis zum monatelange gereiftem). Am besten schön regelmäßig aufgeschnitten, denn das Auge isst bekanntlich mit. Wer mag, setzt mit Rohmilchkäse Akzente. Die zweite Regel lautet: Qualität. Abgepackter Käse aus dem Supermarkt reicht niemals auch nur in die Nähe der Ware vom Fachhändler.



Dazu trinkt man Wein, und auch da sollte nicht gespart werden. Entgegen der allgemeinen Meinung funktionieren Weißweinsorten meist besser als Rotwein. Auch Schaum- und Süßwein sind vielversprechende Alternativen. Aber über Geschmack sollte man nicht streiten: Auch griechischer Rotwein ist erlaubt.

Rezept für die perfekte Käseplatte

Zutaten:



Brie, in Keilform geschnitten

gereifter Cheddar, gewürfelt

Boursin

Havarti, gehobelt

mit Parmesan ummantelte Salami, in Scheiben geschnitten

scharfe ungarische Salami, in Scheiben geschnitten

Prosciutto, zu Röllchen geformt

Frucht- und Nusscracker

Grissini

Salzbrezeln



Oliven

Trauben

Aufstrich aus geräuchertem Lachs

Wurst und Käse in verschiedene Formen und Größen schneiden. Zuerst die Käsesorten auf einer sauberen Holzplatte drapieren. Mit der Wurst fortfahren, dann mit Trauben garnieren. Oliven und Lachsaufstrich in separate Schüsseln geben. Dazu Wein servieren.

Die Kürbissuppe wird mit Zimt und Muskatnuss abgeschmeckt. © Louise Clements

Die Gefahr besteht, dass die Gäste jetzt bereits satt sind. Wenn ja, kann man sich ganz der leichten Konversation widmen. Wenn nicht, folgt der zweite Gang, eine cremig-scharfe Kürbissuppe.

Der Pflücksalat macht mit Blauschimmelkäse in der Soße satt. © Louise Clements

Clements’ Pflücksalat greift das Käsethema noch einmal auf, in Form einer herzhaften Blauschimmelkäsesoße.

Erst gebraten, dann geschmort: So bekommt das Huhn Aroma. © Louise Clements

Von der kalifornischen Kochlegende Julia Child hat die 24-Jährige das Schmoren gelernt. Unerlässlich ist für sie ihr dutch oven, ein in den USA und Kanada weit verbreiteter, gusseiserner Topf. Darin gelingt dieses Schmorhühnchen mit weißen Bohnen und Kohl.

Gibt's auch in glutenfrei: Apfelauflauf mit viel Streusel © Louise Clements

Auf Deutsch würde man Apfelauflauf sagen. Bleiben wir beim angelsächsischen Original: So wie das Laub unter den Füßen knuspert dieser Apple Crisp auf der Zunge.