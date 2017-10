"Dann geh doch aufs Klo!" – Das ging ja schnell. Seit gestern schreibe ich mir mit einem Mann, der nun Fotos von mir sehen möchte. Mehr Fotos, als ich online von mir zeige. Andere Fotos als die, die ich normalerweise so von mir rumschicke, die mich beim Tortenbacken zeigen oder über die ich mit dem einen oder anderen Filter noch mal drübergebügelt habe.

Es geht ihm um Nacktfotos,klar. Solche Fragen hört man nicht selten und auch manchmal ziemlich früh, wenn man sich auf Onlinedatingportalen umschaut. Und dieser Mann lässt meinen recht höflichen Hinweis, dass ich in einem Großraumbüro arbeite und über keinerlei Bildmaterial dieser Kategorie verfüge, nicht gelten: Aufs Klo, Bluse auf, zack!

"Kannst Du vergessen" tippe ich, denke mir dann aber: Halt, ihn als Kontakt blockieren kann ich ihn später immer noch, vielleicht gibt es hier ja etwas zu lernen? Und außerdem sieht er mit seinen braunen Augen, den geschickt über die Geheimratsecken gewuschelten dunklen Haaren und der am Rande ins Spiel gebrachten Geige wie der reinste Schwiegermuttertraum aus. Also schreibe ich stattdessen zurück: "Warum sollen immer die Frauen zuerst Nacktfotos schicken? Mach doch selber."

Greta Knaurhahn Ende 40, lebt schon länger in Berlin, als es dieses Internet gibt. Sie besitzt keine Katze, verabscheut Paulo Coelho und interessiert sich nicht für Sternzeichen. Hat sich aus Versehen aber auch schon mal mit ihrem Kollegen verabredet, weil in dieser Altersklasse alle ihre Fotos bis zur Unkenntlichkeit manipulieren. Zwecks Chancenwahrung und Abschreckungsvermeidung ist ihr Name hier ein Pseudonym.

Macht er. Wenige Minuten später kann ich mir einen sich im Spiegel selbstgefällig zulächelnden Mann in einer königsblauen Unterhose ansehen, bei der es im Schritt schon ein wenig spannt. Dann noch mal Ping, und das Ganze kommt ausgepackt an. Wie Penisse aus nächster Nähe eben so aussehen. Ich finde das Bild ganz interessant, frage mich jedoch, ob manche Männer mit Photoshop an den idealen Proportionen arbeiten. Und ob diese Fotos zeitnah entstanden sind oder einfach griffbereit im Speicher des Telefons stecken. Ist der jetzt in diesem Hotel mit dem Marmorbad, oder schiebt er den Einkaufswagen durch den Supermarkt und denkt sich: "Pizza könnte ich auch mal wieder machen"?

Ich weiß nicht, was man zu fremden Penissen auf Fotos sagen soll. "Wow", schreibe ich zurück. Das scheint ihm eine große Ermunterung zu sein, er antwortet: "Komm in einer Stunde ins Hotel." Ich verzichte endgültig und schütze Arbeit vor, ohne selbst zu liefern. "Prüde Bitch", folgt noch eine letzte Nachricht von ihm.

Ganz von vorne

Aber es lässt mir dann doch keine Ruhe. Nicht, dass ich derlei Bilder unbedingt in die Welt hinausschicken möchte, wenn jemand mich danach so nebenbei fragt wie den Kellner im Restaurant nach einem weiteren Brotkörbchen. Doch wäre es nicht interessant, welche in petto zu haben? Auf meiner erotischsten Aufnahme im Smartphone-Speicher ist das langärmelige Wickeloberteil ein wenig verrutscht; wenn man sich Mühe gibt, kann man ein Stück BH erahnen. Ich muss also ganz von vorn anfangen.

Deshalb bitte ich einen beim Onlinedating recht bewanderten Freund um Hilfe: Was wollen Männer denn so sehen? Alles? Dann müsste ich erst mal noch zum Waxing. Oder reichen Andeutungen mit einem Schatten im Schritt? Oder vielleicht auch bloß ein Brustbild, im günstigsten Fall noch leicht weichgezeichnet wie bei David Hamilton?

Der angefragte platonische Freund rät mir streng ab. Männer, die um Nacktfotos ersuchten, seien nicht die richtigen für mich! Viel zu unseriös. Er klingt väterlich besorgt, was mich rührt und eher noch amüsiert, denn nach seriösen Frauen sucht der nun auch nicht. Dann ringt er sich aber doch durch. Man müsse schon Details sehen, sagt er. Angedeutet reiche aber. Und, noch wichtiger: Der Kopf sollte vorsichtshalber abgeschnitten werden, wer weiß, wo solche Bilder hingeraten könnten. Meine Familie würde sich schämen, die Bildzeitung würde schimpfen, ich könnte nur noch um den schwarzen Balken über meinen Augen beten.

Moment, sage ich. Wenn man meinen Kopf nicht sieht, wie kann man dann sicher sein, dass es ich es bin? Siehst du, sagt er, langsam kommst du der Sache auf die Schliche. Aber soll ich jetzt Dekolleté-Bilder von anderen Frauen ohne Kopf in die Welt schicken? Das würde jedes Treffen in Echt ausschließen.



Es ist kompliziert Das ist nicht nur die Bezeichnung für einen Beziehungsstatus, sondern auch der Name der neuen Singlekolumne auf ZEITmagazin ONLINE. Unsere Autorinnen Nikita Hansen und Greta Knaurhahn berichten abwechselnd von den Abenteuern alleinlebender Großstädterinnen. Auf der Suche nach dem richtigen Mann kann man viel Spaß mit dem falschen haben, hat Cher einmal gesagt. Wie absurd, lustig, aufregend und haarsträubend das sein kann, davon erzählen unsere Kolumnistinnen von nun an.

Das Thema treibt mich weiter um in den nächsten Tagen, denn schließlich betreibt man Onlinedating ja auch, um sich selbst herauszufordern. Ich ringe mich also irgendwann abends nach etwas Wein dazu durch, mich an ästhetisch ansprechenden Aktfotos zu versuchen. Meine Unterwäsche ist an diesem Tag schwarz und hat ein bisschen Spitze, müsste doch gehen, oder? Irgendwo könnte auch noch ein Strumpfhalter herumliegen, aber danach zu suchen dauert mir jetzt zu lange.

Ich ziehe mich in mein Schlafzimmer zurück und überlege leicht illuminiert, wie ich meine Brüste hübsch üppig, aber nicht zu vulgär ins Zwielicht rücken könnte. Man muss sich auch dazu schon winden wie ein Aal, damit die Taille definiert wirkt. Diese Smartphone-Objektive machen ganz schön dick.

Zu mehr als der Körbchengrößen-Dokumentation kann ich mich an diesem Abend nicht durchringen. Das ist ja kein Gynäkologenkongress hier, und außerdem habe ich schon einen Selfie-Krampf in der Hand. Den Kopf lasse ich weg, wie geraten. Besser so. Die Kombination aus drei Gläsern Wein und dem Gefühl, dass das hier gerade richtig peinlich ist, lässt niemanden gut aussehen, wahrscheinlich nicht mal ein Supermodel.

Das erste männliche Wesen, das diese Fotos zu Gesicht bekommen wird, ist dann einige Tage später leider ausgerechnet mein sechsjähriges Patenkind, das mit dem Herumwischen auf dem Handy auf einer langen U-Bahnfahrt beschäftigt werden muss. Für ein Kilo Gummibärchen schweigt er wie ein Grab. Bis heute.