Nicola Baumann 31, ist in München geboren. Zurzeit nimmt sie als eine von 400 Bewerberinnen am Auswahlprogramm Die Astronautin teil, mit dem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt die erste deutsche Astronautin für die International Space Station sucht

Ich stamme aus einer Familie flugbegeisterter, abenteuerlustiger und manchmal auch draufgängerischer Frauen. Schon meine Großmutter hatte einen Segelflugschein, meine Mutter war sehr erfolgreich als Drachenfliegerin. Sie sind ihren Träumen gefolgt und haben sich keine Grenzen gesetzt.

Mein eigener Traum vom Fliegen begann früh. Mit zweieinhalb bin ich zum ersten Mal mit meinen Eltern in den Urlaub geflogen, schon damals haben mich Flugzeuge fasziniert. Als Zehnjährige durfte ich dann auf einem Flug nach Nepal Zeit im Cockpit verbringen. Das war wahnsinnig aufregend, der Blick in die Wolken, auf die Landschaften unter uns. Damals wurde mir klar: Ich will Pilotin werden!

Besonders fasziniert hat mich stets der Start – wenn das eher behäbige Flugzeug losrollt, immer schneller wird und sich im Moment des Abhebens in ein vogelartiges Wesen verwandelt, das schwerelos entschwebt. Grandios!

Ich hätte mir auch vorstellen können, Physikerin oder Ärztin zu werden. Während meines Abiturs wollte ich mich aber auf jeden Fall für eine Pilotenausbildung bewerben und sehen, wie weit ich komme, auch wenn die Chance, angenommen zu werden, eher gering war. Den Traum vom Weltraum habe ich dabei immer mitgeträumt, auch weil ich ein großer Science-Fiction-Fan bin. Aber Astronautin ist ja kein Beruf, den man einfach so wählen kann, man muss erst ein Studium oder eine Pilotenausbildung absolvieren.

Da die Lufthansa mich nicht genommen hätte – ich war fünf Zentimeter zu klein –, bin ich bei der Suche nach Alternativen auf die Bundeswehr gestoßen. An die hatte ich vorher nie gedacht, doch plötzlich erschien mir dieser Weg viel spannender – und ich konnte einen Job ausüben, der einen tieferen Sinn für die Gesellschaft hat. Als ich die Zusage für eine Ausbildung zur Jetpilotin bekam, war das wie eine Lizenz, noch intensiver träumen zu dürfen. Jahre später durfte ich das erste Mal einen Kampfjet fliegen – das war sehr eindrucksvoll. Es gibt Momente, in denen es eine überragende Schönheit und Anmut hat, dort oben zu sein.

Für mich ist der Traum vom Flug ins All sehr eng mit diesen Erfahrungen verknüpft: Abenteuerlust, Forscherdrang, der Aufbruch ins Unbekannte. Um meinem Raumfahrttraum näher zu kommen, habe ich dann noch ein Fernstudium in Maschinenbau absolviert. Im Moment durchlaufe ich ein Auswahlverfahren namens "Die Astronautin", das die erste deutsche Frau sucht, die zur International Space Station fliegen darf. Die Tatsache, dass sich mein Traum, Jetpilotin zu werden, damals erfüllt hat, lässt mich hoffen, dass ich auch diesen Traum wahr machen kann. Eine von uns wird es am Ende schaffen – wieso nicht ich?

In meinen Tagträumen stelle ich mir vor, wie ich am Morgen des Raketenstarts aufwache, vielleicht etwas angespannt bin, meinen Raumanzug anlege, langsam in die Rakete steige und mich in die Kapsel zwänge. Die Luke wird geschlossen, damit die Verbindung nach außen gekappt. Die Motoren zünden, ich höre Lärm, spüre die Vibrationen, dann setzt sich die Rakete in Gang – diese Vorstellung ist einfach atemberaubend!

