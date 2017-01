Berlin sei eine Partystadt, glaubt man, wenn man hierherkommt. Die Wahrheit ist, dass die Berliner selbst gar nicht ausgehen. Spätestens im zweiten Winter hat man die Nase voll von den Strapazen einer Berliner Partynacht, in der man stundenlang im Nieselregen vor einer dröhnenden Baracke Schlange steht und sich auf dem Heimweg in der S-Bahn beklauen lässt. Also fängt man an zu kochen. Was für eine Biedermeier-Jugend, denken Sie jetzt? Nicht doch. Kochen ist das neue Feiern, in den Küchen der jungen Leute wird lässig gekocht. Zum Beispiel Huhn in Granatapfelsoße aus dem Buch Die libanesische Küche von Salma Hage. Die Libanesen kennen sich aus mit Partys, und so ist auch dieses Huhn sozusagen ein Partyhuhn. Die Soße wird gemacht wie ein Drink: Man schmeißt alle Zutaten in den Mixer, gern auch etwas mehr von allem, weil sie bei diesem Gericht wirklich der Clou ist. Die ausgelösten Granatapfelkerne für die Garnitur gibt’s beim Türken um die Ecke, wo man auch ein paar Flaschen Billigwein für die Gesellschaft mitnimmt. Gegessen wird in der Küche, manche stehen, andere sitzen auf der Heizung. Alle amüsieren sich prächtig und denken an den weisen Satz der Eltern zurück, die schon bei der Fete zum 18. Geburtstag daran erinnerten, dass gutes Essen das Geheimnis eines gelungenen Abends sei. Den Ofen auf 190 °C vorheizen (Umluft 170 °C). Olivenöl in einer feuerfesten Pfanne erhitzen. Die Hähnchenbrustfilets mit Salz und Pfeffer würzen und im heißen Öl von beiden Seiten goldbraun braten. Alle übrigen Zutaten – bis auf die Granatapfelkerne und den Koriander – in den Standmixer geben und zu einer glatten Soße pürieren. Die Hähnchenbrustfilets damit übergießen und etwa 20 Minuten im Ofen garen. Vor dem Servieren mit Granatapfelkernen und Korianderblättchen garnieren. Dazu passt Reis – gewürzt mit Zimt und Piment und vermischt mit je einer Handvoll gerösteten Pistazien und gerösteten Mandelblättchen.

Huhn in Granatapfelsoße (für 2 Personen)

Zutaten – 2 Hähnchenbrustfilets mit Haut, Olivenöl, Salz, Pfeffer, 1 gehackte Schalotte, 200 ml Granatapfelsaft, 2 EL flüssiger Honig, 3 cm geschälte und gehackte Ingwerwurzel, je 1 TL Piment, Zimt, Muskatnuss (gemahlen), 1 Prise Nelkenpulver, 3 EL Zitronensaft, die Blättchen von 5 Zweigen Thymian, eine Handvoll Granatapfelkerne, frischer Koriander