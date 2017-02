Das war meine Rettung "Bei einem Sackgassenschild darf man erst gar nicht reinfahren"

Josefine Preuß 30, ist in Zehdenick geboren. Bekannt wurde sie mit der Serie Türkisch für Anfänger, 2013 spielte sie in Das Adlon. Eine Familiensaga. Am 16. und 18. Januar war sie in dem ZDF-Zweiteiler Das Sacher. In bester Gesellschaft zu sehen

ZEITmagazin: Frau Preuß, schon als Jugendliche standen Sie vor Kamera. Haben Sie manchmal den Wunsch, etwas ganz anderes zu machen?

Josefine Nein, ich wollte immer genau das. Meine Eltern und meine Großeltern haben schon in meiner Kindheit gesagt: Die wird mal was mit Schauspielerei machen, die spielt uns ständig was vor. Ich war immer der Pausenclown, der in Mamas Klamotten schlüpfte und Sketche aufführte. Als die Schauspielerei dann mit 14, 15 so richtig Fahrt aufnahm, dachte ich: Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das passiert mir auch privat öfter einmal, dass ich das denke. Ich habe aber nie verkrampft am Schauspielerberuf festgehalten. Ich hätte mit Mitte zwanzig auch sagen können: Wenn es jetzt nicht mehr läuft, dann mache ich was anderes.

ZEITmagazin: Was wäre das gewesen?

Preuß: Abi nachholen, Medizin studieren und Gerichtsmedizinerin werden.

ZEITmagazin: Warum Gerichtsmedizinerin?

Preuß: Ich finde die Umstände, unter denen Menschen zu Tode kommen, sehr interessant: Ist der Fundort der Tatort? Wie lange ist der Mensch schon tot? Solche Sachen. Ich hätte auch keine Berührungsängste, Leichen aufzuschnippeln.

ZEITmagazin: Woher kommt diese Faszination?

Preuß: Bestimmt von meinem Vater, der Polizeidirektor ist. Wenn er früher Arbeit mit nach Hause nahm und vergaß, den Laptop zu schließen, dann schaute ich mir die Tatortfotos an und suchte das Einschussloch.

ZEITmagazin: Können Sie als Tochter eines Kriminalkommissars erklären, warum das deutsche Fernsehen so sehr darauf aus ist, Morde aufzuklären?

Preuß: Das Fernsehen ist eine Krimilandschaft, leider Gottes.

ZEITmagazin: Als Tochter eines Polizisten: Würden Sie sagen, die Polizeiarbeit wird im Fernsehen korrekt dargestellt?

Preuß: Mein Vater ist, was Krimis betrifft, sehr, sehr genau. Es gab mal die Sat.1-Serie GSG 9. Da hat er sich natürlich aufgeregt. Mein Vater war früher beim SEK. Auch bei Gangsterfilmen stöhnt er immer: "Niemand kann die Knarre so halten (streckt den Arm aus und bringt die Hand in die Waagerechte) und dabei abdrücken." Das ist anatomisch durch den Rückstoß nicht möglich. Man muss die Hand immer stützen, so ’ne Knarre hat Wucht.

ZEITmagazin: Wirklich? Aber wie soll man denn dann im Rennen schießen?

Preuß: Im Rennen schießen? Man kann jemanden verfolgen, aber zum Schießen muss man stehen bleiben. So habe ich es zumindest gelernt.

ZEITmagazin: Wäre das etwas für Sie: eine Kommissarin zu spielen?

Preuß: Vor zehn Jahren war Tatort-Kommissar noch etwas, was man auf den Sockel gestellt hat. Aber dann kamen ständig neue Städte hinzu. Der Tatort wurde inflationär. In fünf Jahren werden die Schauspieler wertvoll sein, die noch nie in einem Tatort gespielt haben.

ZEITmagazin: Waren Sie je in einer Situation, in der Sie gerettet werden mussten?

Preuß: Ich war noch nie in Lebensgefahr. Aber bei der Arbeit gibt es manchmal schon Situationen, in denen ich verzweifle, obwohl ich immer sehr gut vorbereitet bin, und dann brauche ich Hilfe. So einen Moment erlebte ich beim Dreh des Films über das Berliner Hotel Adlon. Da hatte ich eine ganz schicksalhaft verzwickte Beziehung zu der Figur, die Ken Duken spielt, er kommt als Jude ins KZ. Ich darf ihn dort besuchen und soll ihm sagen: Ich bin schwanger. Das probten wir. Und plötzlich laufen mir die Tränen runter. Der Regisseur Uli Edel sagte: Spart euch die Emotionen bitte für den Dreh.

ZEITmagazin: Was hat in dem Moment geholfen?

Preuß: Eine Umarmung von Ken Duken. Dann durchatmen, kurz rausgehen, einen Kaffee trinken.

ZEITmagazin: Außerhalb des Berufslebens gab es keine Sackgassen?

Preuß: Die nehme ich nicht. Bei einem Sackgassenschild darf man erst gar nicht reinfahren.

ZEITmagazin: Alles ist immer ausgeschildert?

Preuß: Ja, ja, ja, das glaube ich. Und wenn man ein Schild übersieht, dreht man halt um. Ich bin da sehr klar. Fehler zulassen, ja, gerne einmal, aber sich auch nicht verrennen.

ZEITmagazin: Woher kommt diese Klarheit?

Preuß: Es ist zu anstrengend, sich Gedanken über Sachen zu machen, die nicht gut laufen. Ich kann unter Druck arbeiten, ich wär auch gut im Krisenmanagement, an mir ist eine Sekretärin verloren gegangen. Mein Leben ist aufgeräumt, und das bin ich auch.

ZEITmagazin: Auch aufgeräumte Menschen haben manchmal die Sorge, es könnte eine dunkle Ecke geben.

Preuß: So psychoanalytisch bin ich nicht drauf.

Das Gespräch führte Ijoma Mangold. Er gehört neben dem Psychologen Louis Lewitan, der Fotografin Herlinde Koelbl, Evelyn Finger und Anna Kemper zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe