Wer Stoffstücke mit Bildern oder Zeichen auf der Kleidung trägt, möchte gewöhnlich Haltung zeigen und Individualität beweisen. Dabei wurde die Idee, derlei auf Jacken zu nähen, zuerst beim Militär angewandt, wo es um Individualität gar nicht geht. Im Englischen werden die Aufnäher patches genannt, bei der US-Armee sollten sie bereits im frühen 19. Jahrhundert auf den militärischen Rang des Trägers verweisen. Später bekamen viele Berufsstände in der Neuen Welt ihre Aufnäher: Feuerwehrmänner, Polizisten und Fabrikarbeiter. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten die bunten Applikationen andere Bedeutungen. Nun durften sie auf politische Einstellungen verweisen oder eine vagere Gruppenzugehörigkeit manifestieren. Die Hippies spickten ihre Jacken mit Peace-Zeichen, in der Heavy-Metal-Szene zierten martialische Aufnäher Jeanskutten, in der Punk-Szene sah man die Namen legendärer Bands auf Ärmeln und Hosenbeinen.

Es gibt zwei Arten von Patches, bedruckte und bestickte. Besonders große Exemplare, die auf dem Rücken einer Jacke oder Kutte befestigt werden, nennt man Backpatches. Obwohl man sich damit gewöhnlich einer Gruppe zuordnet, geht es doch vor allem darum, sich vom Mainstream abzusetzen. Welche Folgen es haben konnte, aus der Masse herauszustechen, mussten Jugendliche erfahren, die Anfang der achtziger Jahre in der DDR "Schwerter zu Pflugscharen"-Aufnäher auf Jeansjacke oder Parka trugen, um gegen die atomare Aufrüstung zu protestieren. Die Träger, die den Aufnäher nicht entfernten, wurden nicht zum Abitur zugelassen oder aus Betrieben ausgeschlossen.

Heute gibt es keine nennenswerten politischen Jugendbewegungen mehr, deshalb ist es nur konsequent, dass aus den Patches Dekorationsobjekte geworden sind. Der belgische Designer Raf Simons hat die Aufnäher schon in den frühen nuller Jahren für seine Mode entdeckt. Seitdem sieht man immer mehr davon. In aktuellen Kollektionen gibt es sie bei Miu Miu, wo man Tierfiguren auf Jeansjacken heftet. Bei Raf Simons werden Patches wie kleine aufgestickte Abzeichen verwendet, und bei Dolce & Gabbana werden damit ganze Hosenbeine bedeckt. Am konsequentesten verwendet Alessandro Michele die Aufnäher bei Gucci. Ob Tiger oder Schlangen – fast jedes exotische Tier findet sich in seinen Kollektionen als Patch wieder. Und die Ästhetisierung geht weiter. Bis jemand mal auf die Idee kommen sollte, für eine Designer-Rückenpartie ein Hells-Angels-Logo zu verwenden. Dann gibt es wahrscheinlich Ärger.

Foto: Peter Langer / Jeansjacke mit Patch von Gucci