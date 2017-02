Rote Bete ist ein Wunder, an dem wir achtlos vorbeigehen. Wie schafft sie es innerhalb der wenigen Monate, in denen sie heranwächst, aus der Erde einer derartige Farbkraft und geschmackliche Intensität zu gewinnen? So schwer ist ihr Aroma, als wäre das kein Saft, der aus ihr herausläuft, sondern echtes Blut. Man kann das Eisen richtiggehend schmecken, von dem sie so viel enthält, als wäre sie wirklich ein Tier. Und süß ist sie auch, sodass manche Schokoladenkuchen damit backen (ich nicht). Ich verarbeite sie zum Salat, der außerdem Graupen enthält. Auch so ein übersehenes Lebensmittel, das durch Hungersnöte gerettet hat, sich für unschön Klingendes wie Schleimsuppen und Grützwurst zur Verfügung stellt und zum Dank Herablassung bekommt: Ungerechter, treuloser Mensch hat nur noch Augen für Pasta. In der Hoffnung, doch noch die Anerkennung eines übersatten, gelangweilten Publikums zu bekommen, führt dieser Salat ein kleines Spektakel auf, sobald man alle Zutaten miteinander verrührt hat: Alles leuchtet in einem hellen Lila.

Die Roten Beten werden ungeschält in reichlich Wasser gar gekocht – das dauert je nach Größe 45 bis 60 Minuten. Sobald die Beten so weit abgekühlt sind, dass man sie anfassen kann, werden sie geschält und in 0,5 bis 1 cm große Stücke geschnitten. Die Graupen in leicht gesalzenem Wasser nach Packungsbeilage gar kochen. In einer Salatschüssel mit den Beten vermengen. Gehackte Petersilie untermengen. Meerrettich hineinrühren, ebenso den Senf. Olivenöl und etwas Essig dazugeben, pfeffern, mit Salz und Zitrone abschmecken. Zum Schluss den Schafskäse darüberkrümeln. Am besten lässt man den Salat eine halbe Stunde lang ziehen und würzt dann noch mal nach.

Graupensalat mit Roter Bete (für 4 Personen)

Zutaten – 150 g Graupen, 300 g Rote Bete, 150 g Fetakäse, 1 Handvoll glatte Petersilie, 2 TL Meerrettich (frisch gerieben oder aus dem Glas), 2 TL scharfer Senf, Salz, schwarzer Pfeffer, etwas Olivenöl, Weißweinessig (oder eine andere Sorte), ein paar Spritzer Zitronensaft