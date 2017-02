Harald Martenstein Über Einwanderung und Abschiebungen

Früher habe ich immer gern Tagesschau, heute und Tagesthemen angeschaut. Heute bin ich fast weg davon. Diese Sendungen erinnern mich wegen ihrer Regierungsnähe zunehmend ans DDR-Fernsehen. Wobei das ZDF um einiges schlimmer ist als die gute alte ARD. Das erfolgreiche Wegmobben des kritischen Chefredakteurs Nikolaus Brender hat für das ZDF etwa die gleiche Langzeitwirkung gehabt wie die Ausweisung von Wolf Biermann auf das innere Klima der DDR. Maybrit Illner ist natürlich schwer okay.

Wegen dieses Grundmisstrauens war ich auch misstrauisch, als ich im ZDF einen Bericht über einen sympathisch wirkenden Flüchtling sah, der als "Samir Nagang" vorgestellt wurde. Mein Misstrauen wurde durch die Tatsache verstärkt, dass dieser Mensch in Wahrheit Samir Narang heißt. Beim Googeln merkt man das sofort. Samir Narang ist Hindu und wurde als abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan zurückgeschickt. Die Hindus sind dort eine winzige Minderheit, äußerlich an ihren Tattoos leicht zu erkennen und ein Lieblingsziel islamistischer Fanatiker. Narang lebte vier Jahre als "Geduldeter" in Deutschland, er spricht passabel Deutsch und absolvierte mehrere Praktika. Seine gesamte Familie scheint, laut Bericht, inzwischen ebenfalls hier zu leben. Er ist nicht etwa untergetaucht, als er von der drohenden Abschiebung erfuhr, sondern ging zur Ausländerbehörde, um seinen Fall zu klären. Dort sackten sie ihn gleich ein. Warum man so jemanden ruck, zuck abschieben und in Lebensgefahr bringen muss, ging mir nicht in den Kopf. Kriminelle und Fanatiker sollten abgeschoben werden, aber nicht solche Menschen. Weil es ein ZDF-Bericht war, bin ich mir ziemlich sicher gewesen, dass sie etwas verschwiegen. Ob Samir Narang womöglich einiges auf dem Kerbholz hat?

Dann habe ich mich über diverse Pressestellen am Telefon zu einem Herrn in der Hamburger Innenbehörde vorgearbeitet, der zuständig war. Er suchte eine Weile, dann fand er den Namen. Nein, Narang werde keine Straftat vorgeworfen. In der Behörde sei entschieden worden, dass keine Asylgründe vorliegen. Ja nun, sagte ich, wieso denn nicht? "Darüber", sagte der Herr, "wird keine Auskunft gegeben. Datenschutz."

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Ich erzähle das, weil der Fall Narang mir einiges über das international einmalige Chaos der deutschen Einwanderungspolitik klargemacht hat. Zuerst lässt man Hunderttausende herein, ohne sie sich vorher genau anzuschauen. Eine humane Großtat war das nicht. Die Opfer von Terroranschlägen sind nämlich auch Menschen. Nun dreht sich der Wind, jetzt wird ausgewiesen, offenbar wieder, ohne sich den einzelnen Fall genau anzuschauen. Das eine kommt mir genauso dumm und inhuman vor wie das andere. Im einen Fall nimmt der Staat seine Aufgabe überhaupt nicht wahr, im anderen Fall ist er plötzlich wieder die bürokratische Maschine, die nach Schema F verfährt. Wie wär’s denn mal mit einem vernünftigen Mittelweg?

Ich vermute, dass, um ein Zeichen für die beunruhigte Bevölkerung zu setzen, halt schnell ein paar Afghanen ausgeflogen werden sollten, da haben sie jeden genommen, den sie kriegen konnten. So ein Vorgehen könnte man "Populismus" nennen, wenn das Wort "Populismus" nicht längst zur Allzweckwaffe in Debatten jedweder Art geworden wäre. Demnächst im Restaurant: "Herr Ober?" – "Ja?" – "Also, das Coq au Vin fand ich zutiefst populistisch."

Herr Narang lebt jetzt versteckt in Afghanistan, das zeigten sie im Fernsehen, er schläft im Hindutempel, Arbeiten ist unmöglich, weil seine Sprache ihn verrät, jeder Tag kann sein letzter sein.

