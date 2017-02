Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich sehr häufig geschlafwandelt bin. Das war die Nebenwirkung eines Medikaments, das ich nahm, um zur Ruhe zu kommen. Mein Leben war damals sehr stressig, zudem litt ich unter starkem Lampenfieber. Ich träumte wenig, denn statt zu schlafen, war ich ja auf den Beinen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Medikament heute nicht mehr brauche und in Ruhe schlafen und träumen kann.

Immer wieder entdecke ich in meinen Träumen Parallelen zu dem, was mich tagsüber umtreibt. Wenn wir schlafen, erlaubt uns unser Unbewusstes den Zugriff auf viele Dinge, die uns im Wachen verborgen bleiben. Deshalb beschäftige ich mich intensiv mit den Inhalten meiner Träume, suche nach Hinweisen auf Aspekte, denen ich bisher nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt habe. Aber ich teile sie nicht mit anderen, Träume sind für mich ähnlich privat wie ein Tagebuch.

Auch tagsüber bin ich eine intensive Träumerin. Als junges Mädchen habe ich lange davon geträumt, Bruce Lees Gehilfin zu sein. Ich war und bin großer Bruce-Lee-Fan. Könnte ich für eine Zeit lang aus meinem normalen Leben heraustreten, würde ich gern an seiner Seite Schurken verprügeln. Kampfsport habe ich schon immer geliebt. Ich hätte vielleicht eine tolle Kampfsportlerin werden können – wenn ich nicht so große Angst davor hätte, geschlagen zu werden.

Seit meiner Zeit in der Highschool habe ich vor allem von Hollywood geträumt: davon, Teil der Filmindustrie zu sein. Viele in meiner Generation haben das Glück, dass sie ihre Träume träumen und leben können – dank all der Menschen, die vor uns ihre Träume verfolgt haben, obwohl das zu ihrer Zeit ungleich schwerer war. Wie etwa die Frauen, von denen der neue Film erzählt, in dem ich mitgespielt habe. Ich bin mir dessen bewusst, und ich bin diesen Frauen sehr dankbar, dass sie es mir einfacher gemacht haben, meinen Träumen nachzuhängen.

Octavia Spencer 46, wurde 2012 für ihre Rolle in The Help mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. Auch für ihre Rolle in ihrem neuen Film Hidden Figures ist sie für einen Golden Globe nominiert. Der Film, der am 2. Februar in die deutschen Kinos kommt, erzählt die wahre Geschichte dreier afroamerikanischer Frauen, die maßgeblich am ersten Nasa-Weltraumflug beteiligt waren.

Ein Oscar war allerdings nie mein Ziel. Klar, es war großartig, ihn zu bekommen, und es hat meine Karriere beflügelt. Mein Traum war, mit der Schauspielerei meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er wurde in dem Moment wahr, als ich keine Nebenjobs mehr brauchte. Das schaffen nur wenige Schauspieler in der amerikanischen Filmindustrie. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich eine schöne Zugabe, für die ich sehr dankbar bin. Meine Eltern starben, als ich noch sehr jung war. Außerdem leide ich unter einer Leseschwäche. All das war hinderlich für mich. Trotzdem glaube ich fest daran, dass alles, was ich erlebt habe, ob das nun gut war oder schlecht – und auch jede Entscheidung, die ich traf –, mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin.

