Karte: Die Städte (Rang 1 bis 100), in denen der Spotify-Podcast "Fest & Flauschig" mit Jan Böhmermann und Olli Schulz am häufigsten abgerufen wird (Mai bis November 2016)

"Trump? Wer ist denn Trump, Alter? Der trampelt nur auf unseren Nerven rum." Die Moderatoren Jan Böhmermann und Olli Schulz machen in ihrer Sendung Fest & Flauschig gerne Witze über Politiker – aber genauso gerne palavern sie über YouTube-Stars, Liebeskummer oder Socken. Mehrere 100.000 Menschen lauschen Böhmermanns und Schulz’ gepflegtem Unsinn schätzungsweise jede Woche, zu hören bei dem Musikstreamingdienst Spotify. Fest & Flauschig ist dort der erfolgreichste Podcast. Unter einem Podcast versteht man eine Audiodatei, die man im Netz anhören oder herunterladen kann. Genaue Zahlen veröffentlicht Spotify nicht – nur, wo die Sendung am häufigsten abgerufen wird. Erwartungsgemäß hat Fest & Flauschig am meisten Hörer in den Großstädten, ganz vorne: Berlin, Hamburg und München. Daneben fallen zwei kleinere Orte besonders auf, Vechta und Achim. Dass sie in den Top 100 vertreten sind, kann nur daran liegen, dass Böhmermanns Geburtsort Bremen in der Nähe ist. Die Anhänger des Erdoğan-Schmähers Böhmermann sind Lokalpatrioten.



Quelle: Spotify für das ZEITmagazin