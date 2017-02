Wahlkampf 2017 Die Welt neu sortiert

In Deutschland wird in diesem Jahr neu gewählt. Doch die Protagonisten der Bundestagswahl sind nicht Merkel, Schulz, Petri oder die Doppelspitze der Grünen. Die eigentlichen Hauptfiguren dieses Jahres finden sich an eher ungewöhnlichen Orten, an der Currywurstbude etwa oder auf Markus Söders Kopf. Wir haben die heimlichen Protagonisten dieses Wahljahres neu sortiert.

Söders Vordach

Äh – trägt man das jetzt so in Franken? Schneidet ihm seine Tochter die Haare? Ist es ein Regenschutz? Ist es ein Signal an die Abgehängten, nach dem Motto "Ich hab auch keinen Friseur"? Hat ihm 1981 mal jemand gesagt, das stehe ihm? Fragen über Fragen, aber solange Markus seinen Pony mit in jede Sendung bringt, kann man sich auf nichts anderes konzentrieren. Du, Markus? Darf man das auch streicheln?

Tieropfer

Dieser Absatz ist all den Tieren gewidmet, die für die Currywürste sterben mussten, die grüne Spitzenpolitiker sich einverleiben, um deutlich zu machen, dass der Veggie-Day der Irrtum des Jahrhunderts war und dass sie mindestens so kernig sind wie die Typen aus der CSU und ein "gutes Stück Fleisch" durchaus zu schätzen wissen, noch einen Schweinsbraten bitte, Herr Ober! Das dirtiest secret der Grünen: dass Cem Özdemir Vegetarier ist.

Fake-News

Früher war es so: Ein paar Leute schrieben auf, wie sie die Welt sahen, und der Bürger hatte die Wahl zwischen eher rechts oder eher links. Für abseitigere Weltsichten musste man schon die Bahnhofsbuchhandlung aufsuchen und sich den strengen Blicken der Verkäuferin aussetzen. Heute stattdessen: totale Verwirrung. Sind die Evolution, die Klimaerwärmung, Drip Coffee Erfindungen der Eliten? Ist die Erde doch eine Scheibe? Oje.

Putin

Der unberechenbarste Faktor dieser Wahl. Was, wenn seine Hacker herausfinden, dass der grüne Spitzenkandidat Özdemir Vegetarier ist und hervorragend Hochdeutsch spricht oder dass Angela Merkel Netflix, Drip Coffee und die Evolution gut findet? Was, wenn er Kompromat gegen Horst Seehofer hat? Oder sich Sahra Wagenknecht als BFF (Best Friend Forever) anbietet? Diese Wahl wird auch in Moskau entschieden.

Natalia Wörner

Täuscht der Eindruck, oder will Heiko Maas im Wahljahr vor allem von seiner Freundin, der Schauspielerin Natalia Wörner, gewählt werden? Irgendwie hat man bei all seinen Gesetzesinitiativen immer das Paar vor Augen. "Du, Heiko?" – "Ja, Liebes?" – "Da läuft echt was schief bei (gesellschaftlich relevantes Thema)." – "Findest du?" – "Mhm!" Seit Natalia regnet es Gesetze in Deutschland. Wenn das mit der Fußfessel nicht mal ein Missverständnis war.

Seehofers Lächeln

Es ist ihm so unauslöschlich ins Gesicht geschrieben wie einem Playmobil-Männchen der kleine Halbmond. Botschaft: Alles ist gut, Kinder, solange ich euer Landesvater bin. Was hat dieses Lächeln nicht schon alles überlebt: die Liebesaffäre, die Verwandtenaffäre, die Beinahe-Spaltung der Union. Und wenn Trump demnächst auf den roten Knopf drückt, wird von Bayern diese Sache übrig bleiben: Seehofers Lächeln.

Die Abgehängten

Was immer du tust, Angehöriger der Hauptstadtelite: Die Abgehängten schauen dir zu. Und die dürfen auf keinen Fall das Gefühl bekommen, du Netflix-addicteter Drip-Coffee-Aficionado seist den Netflix-addicteten Drip-Coffee-Aficionados zwischen Portland und Vilnius irgendwie näher als den deutschen Omis in Dresden. Also isst du Wurst, gehst wandern und erzählst andauernd von deinen kleinbürgerlichen Wurzeln. Nice try!

Männer, die es noch mal wissen wollen

Sogenannte alte weiße Männer kriegen derzeit die Wut aus 2000 Jahren Patriarchat ab, weshalb sie inzwischen so empfindlich sind wie all die Minderheiten, die sie vormals diskriminiert haben. Deshalb: keine Scherze über Männer, die es noch mal wissen wollen. Jürgen Trittin, 62, ist bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen; Oskar Lafontaine, 73, mischt sich in jede Debatte ein. Und das ist auch gut so, Minderheiten brauchen Vorbilder.





In ihrer Serie "Die Welt neu sortiert" versucht Heike Faller nicht immer ganz ernsthaft, etwas Ordnung in eine unübersichtliche Welt zu bringen. Ihr Ordnungssinn reicht von Hornbrillen über amerikanische Auswanderer bis hin zum deutschen Wahlkampf.