Ich höre, es geht die Sorge um, dass in Deutschland aus Rücksicht auf bestimmte Minderheiten zu wenig Schweinefleisch gegessen werde. Nun bin ich zwar Teil der elitären Journalistenblase, wo die Sorgen der echten Menschen leider immer übersehen werden, aber in diesem Punkt, dachte ich mir, kann ich doch aushelfen.

Ich verstehe zwar nicht ganz, warum Schweine in Deutschland unter so erbärmlichen Bedingungen leben müssen, wo wir ihnen doch unsere Leitkultur verdanken, aber ich gebe zu: Beim offensiven Patriotismus bin ich Anfängerin. Bisher dachte ich immer, man könne Deutschland auch still lieben, wie in einer guten Ehe, in der nicht die lauten Erklärungen zählen, sondern die kleinen Gesten der Aufmerksamkeit.

Hier also ein Rezept für Fleischbällchen aus Schweinehack. Es stammt vom britischen Koch Nigel Slater, der einen Sinn für kalorienreiches und also tröstliches Essen hat. Die Fleischbällchen enthalten auch ein paar Zutaten mit Migrationshintergrund, aber Parmesan, Anchovis und Zitronen leben in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, nicht in gefährlichen Parallelgesellschaften, sondern haben sich bestens integriert.

Hackfleisch, Semmelbrösel, Zitronensaft und -schale, geriebenen Parmesan, fein gehackte Petersilie, Thymianblättchen und gehackte Anchovis vermengen. Zurückhaltend salzen (Anchovis und Parmesan enthalten viel Salz), schwarzen Pfeffer dazugeben. Ungefähr acht kleine Fleischbällchen formen. Reichlich Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, ein Stück Butter darin schmelzen lassen. Die Fleischbällchen darin von beiden Seiten kross anbraten. Hitze herunterschalten und das Fleisch durchgaren. Am besten nicht zu oft wenden. Aus der Pfanne nehmen, einen Großteil des Fetts mit einem Küchentuch aus der Pfanne entfernen. Etwas Wasser oder Brühe in die Pfanne geben, aufkochen, den Bratensatz mit einem Pfannenheber lösen, alles ein paar Minuten lang einkochen und dann über die Fleischbällchen gießen. Am besten passt ein Salat dazu.

Fleischbällchen mit Zitrone und Anchovis (für 2 Personen)

Zutaten – 250 g Schweinehackfleisch, 30 g Semmelbrösel, Saft und Schale von 1 Zitrone, 30 g Parmesan, 1 Handvoll Petersilie, 3 Thymianzweige, 6 Anchovis, Salz, Pfeffer, Olivenöl, ein Stück Butter