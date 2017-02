Klischees sind wie Untote. Hartnäckige Wiedergänger, die kaum totzukriegen sind und uns in ihren Bann ziehen. So kennt praktisch niemand die Filmschaffende Kristen Stewart persönlich, aber die halbe Welt glaubt sie zu kennen, als Teenager-Vamp. Wie hätte ihre populärste Rolle auch nicht zum Klischee werden sollen? Fünf Mal spielte sie zwischen 2008 und 2012 die Bella Swan in den Filmen der Vampir-Saga Twilight. Selbst wer damit nichts anfangen kann, wird sich zumindest an den Namen des ersten Teils erinnern, Bis(s) zum Morgengrauen. Er inspirierte Wortspiele ... bis(s) zum Abwinken.

Welches ist wohl die größere Metamorphose: Bella wandelte sich vom menschlichen Teenager zur schwangeren Untoten. Die Schauspielerin Stewart wurde zum Jugendzimmer-Postergirl, zur Spitzenverdienerin und tauchte in oberflächenorientierten Rankings wie "Heißeste Schauspielerin unter 25" und "Sexiest women in the world" auf. Schon klar? Allzu leicht projiziert man als Zuschauer da die märchenhafte Vorstellung vom mühelosen Aufstieg auf eine junge Frau. Das Hässliche an diesem Klischee ist seine Nähe zum Vorurteil über den unverdienten Erfolg: "just a pretty face".

Harte Arbeit als Rezept des Ruhms kommt dann gar nicht mehr infrage. Bei Stewart war es Schauspielerei ab dem Kindesalter, in zahllosen Neben- und Charakterrollen, viele davon preisgekrönt. Jetzt hat sie zum ersten Mal allein Regie geführt bei einem anspruchsvollen Kurzfilm namens Come Swim, zu dem sie auch die Idee hatte und für den sie das Drehbuch schrieb. Ende Januar feierte er beim renommierten Sundance-Festival Premiere. Kreativ-Vamp? Die 26-Jährige ist ein einziger Klischeekiller, definitiv: "not just a pretty face".

Der halbheimliche Traum erfolgreicher Schauspieler, ins ernste Fach zu wechseln, ist ja selbst zumindest ein bekanntes Motiv. Ihr Kunst-Coup war für Stewart des Ernstes nicht genug: Sie veröffentlichte auch noch einen wissenschaftlichen Fachaufsatz. Zusammen mit einem Informatiker und dem Produzenten ihres Films beschreibt sie, wie für "Come Swim" reale Filmaufnahmen so verfremdet wurden, dass sie dem Stil eines impressionistischen Gemäldes ähneln – mittels künstlicher Intelligenz. Und wer jetzt denkt, der Computer habe also den "arty look" des Kurzfilms quasi von selbst erzeugt, sitzt nur einem weiteren Klischee auf. Die Bella-Darstellerin beschreibt das Gegenteil. Auch hinter diesem schönen Schein steckt ganz analoge, harte Arbeit.