Unter Strom Mirko Borsche testet ein Gerät, das angeblich für ihn kochen kann

Es gibt beim Kochen ja zwei Trends: Da wäre zum einen das Zelebrieren. Kostbare Zutaten werden mit kostbaren Messern bearbeitet, was kostbare Zeit verschlingt, sodass man das Gefühl hat, dass Küche und Essen den Porsche als Statussymbol ersetzt haben. Andererseits gibt es den Traum, dass uns etwas das Kochen ganz abnimmt. Ich kann beidem wenig abgewinnen – mir fehlt beim Kochen weder ein japanisches Messer noch eine Zaubermaschine.

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Deshalb hatte ich kein großes Bedürfnis, die Küchenmaschine Prep&Cook von Krups zu testen. Aber manchmal weiß man ja erst, was einem gefehlt hat, wenn man es hat. Die Prep&Cook kann, was eine normale Küchenmaschine auch kann, also mixen, kneten und zerkleinern, darüber hinaus kann sie aber auch kochen und dampfgaren, ist also dem Thermomix ähnlich.

Ich habe zuerst mal zum Kennenlernen eine Erbsensuppe gekocht. Die Bedienung erschließt sich schnell, aber bei einer Suppe funktioniert die Maschine eigentlich wie ein Topf – nur dass man beim Kochen nicht dabeistehen muss, weil nichts anbrennen kann.

Das ist aus meiner Sicht der einzige Vorteil der Maschine, und auch der lohnt sich nur bei Gerichten wie Gulasch oder Risotto, die lange garen. Für einen Hackfleischauflauf zum Beispiel mischt die Maschine Hack, Tomatenmark und Petersilie (das wäre auch ohne nicht schwierig), anschließend dampfgart sie die Kartoffeln und rührt sie zu Brei. Danach muss man alles in eine Auflaufform schichten und im Ofen backen. Da ist der Zeitgewinn minimal.

Mir macht das alltägliche Kochen Spaß, und wenn ich ein Rezept gut kenne, geht es auch schnell. Ich habe am Ende mit der Maschine nur noch Smoothies gemacht – die waren zwar lecker, aber dafür reicht auch ein Pürierstab.

Technische Daten

Leistung: 1.550 Watt

Größe: 330 x 385 x 320 mm

Temperatur: 30–130 Grad

Preis: 500 Euro