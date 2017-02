Die Mode lebt in einem Widerspruch. Sie ist einerseits sehr, sehr teuer. Und gleichzeitig möchte die Mode Werte repräsentieren, die man mit Geld nicht kaufen kann. Als Vorbilder für diese Werte nimmt sich die Mode nie die Angepassten, sondern stets die Rebellen. Solche, die auf Konventionen pfeifen und die gesellschaftlichen Standards infrage stellen.

Also werden die feinen Stoffe der Luxusmarken in schöner Regelmäßigkeit mit den Symbolen der Rebellion gekreuzt, damit man sich als jemand, der einen vierstelligen Betrag für eine Hose ausgibt, noch als Outlaw fühlen kann – und nicht etwa als jemand, der nicht weiß, wohin mit dem ganzen Geld. So prangen auf Luxusgewändern von Dior nun Protestmottos ("We should all be feminists"), ansonsten werden gerne Bikerjacken, die der Rocker-Bewegung entliehen sind, angeboten – oder Jeans, die mehr Loch als sonst was sind.

Besonders beliebt ist allerdings die Zierniete. Sie war die Lieblingsapplikation der Punk-Bewegung der siebziger Jahre. Man trug spitz geformte Nieten auf Kleidung, Gürteln, Arm- und Halsbändern. Vivienne Westwood und ihr Mann Malcolm McLaren nahmen sich des Punk-Looks an und statteten die Band Sex Pistols mit Nieten aus. Punks liebten Nieten aus einem einfachen Grund: Durch deren Einsatz von ließ sich jede brave Jacke in eine gefährliche Kutte verwandeln. Heute wenden Designer den gleichen Trick an. Alles Mögliche wird mit Nieten besetzt: Stiefeletten von Alexander McQueen, Schulterpolster von Gucci, Gürtel von Marc Jacobs. Schon sieht das alles irgendwie rebellisch aus.

Bereits in den neunziger Jahren eroberten die Nieten die Designer-Mode. Als Erster griff Gianni Versace zur Niete und zierte Anzüge und Jacken damit. Anfang der nuller Jahre wurden Nieten auch von Modehäusern wie Chanel und Sonia Rykiel verwendet, Rykiels metallbeschlagene Domino Bag wurde schnell zur Kulthandtasche.

Dabei kam die Niete einst aus sehr pragmatischen Gründen an die Kleidung. Das war 1873, als ein Schneider namens Jacob Davis zusammen mit dem Händler Levi Strauss ein Patent anmeldete, um bei Hosen aus Denim-Stoff mit Nieten die Taschen zu verstärken. Die Zielgruppe waren damals Goldgräber, die zur Arbeit Hosen brauchten, bei denen die Taschen nicht ausrissen, weil dort die gefundenen Goldnuggets steckten, die nicht verloren gehen durften. Die Goldgräber träumten davon, reich zu werden und dann ein angepasstes bürgerliches Leben zu führen. Reich mit der Nietenhose wurde allerdings vor allem Levi Strauss. Die Mode gewinnt nämlich immer.

Foto: Peter Langer / Schuh mit Nieten von Zadig & Voltaire, 475 Euro