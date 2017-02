Zu dem Unsinn, der über das Wesen der Freundschaft im Umlauf ist, gehört die Behauptung, man könne sich seine Freunde aussuchen, anders als seine Familie. Wer das glaubt, hat im Jahr 1986 nicht mit jenem 13-jährigen Jungen gesprochen, der darunter litt, kein bisschen mit Tom befreundet zu sein, der den neuen Commodore 64 besaß. Und er hat auch im Jahr 2017 nicht mit Bernhard Langer gesprochen.

Der Golfspieler Bernhard Langer wurde von dem Unaussprechlichen, der Präsident der USA ist, laut New York Times als "Freund" bezeichnet. Das ist in Deutschland so ziemlich die übelste Sache, die einem gerade nachgesagt werden kann. Anlass für die Freundschaftsbekundung war eine Anekdote, die Trump im Weißen Haus erzählt haben soll, nach der Langer im November in einer Warteschlage zur US-Wahl angestanden habe, dort aber nicht habe abstimmen dürfen, ganz anders als irgendwelche südamerikanisch aussehenden Menschen, die bestimmt illegal abgestimmt hätten.

Inzwischen stellte Langers Tochter klar: "Er ist kein Freund von Trump." Außerdem sei ihr Vater Deutscher. Langer darf also sowieso nicht in den USA wählen. Bald stand auf Langers Website: Nicht er, sondern ein "Freund" habe die Geschichte erlebt, und er, Langer, habe sie nicht Trump erzählt, sondern wiederum einem anderen "Freund", der sie im "Umfeld des Präsidenten" weitererzählt habe. Die Kette sah also wohl so aus: X–Langer–X–X–Trump, und nicht Langer–Trump.

Muss man in diesen schrecklichen neuen Zeiten auf jede Geschichte achten, die man weitererzählt, weil sie bis nach Amerika gelangen könnte und man am Ende vom Despoten als Freund tituliert wird? Müssen Heidi Klum und Franz Beckenbauer besonders vorsichtig sein, weil sie reich und erfolgreich sind, also ins Beuteschema passen? Oder Jürgen Klinsmann? Oder sogar "wir alle"?

Wahrscheinlich nicht. Denn Langer passte einfach zu gut in Trumps Freundesbild. Allein schon mal: Golf! Die dauergebräunte Gesichtsfarbe. Die Tochter für sich sprechen lassen. Die Schwäche für Mützen mit Aufdruck. Eine Website, auf der die eigene "greatness" erwähnt ist. Und vor allem: Was sagt es wohl über einen aus, wenn man eine Geschichte weitererzählt von Menschen, die so aussehen, als dürften sie nicht wählen? Man sucht sich manche Freundschaftsbekundungen nicht aus, aber verdient hat man sie womöglich trotzdem.