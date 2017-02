Brokkoli mit Hüftsteak

Im Prinzip kann man jedes Gemüse bei 200 Grad im Ofen backen. Es schmeckt immer gut. Ich dachte, ich sei allein mit meiner Vorliebe für Angebranntes, aber jetzt habe ich in einem Magazin gelesen, dass schwarz verbranntes Gemüse einfach eine Mode ist. Und zwar, weil es so authentisch aussieht, nach Lagerfeuer, so mutmaßt der Artikel. Ich glaube, es hat nicht viel zu bedeuten. Auf Bewegungen folgen Gegenbewegungen, nach der Rohkost der vergangenen Jahre kommt jetzt das Verkohlte.

Es ist natürlich kunstvoll verkohlt, weshalb die Köche ohne Zeitgefühl sich keine Hoffnungen machen sollten. Brokkoli also wird genau richtig, wenn man ihn, in Röschen zerteilt, auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilt, etwas Olivenöl darübergibt – eine halbe Stunde später ist er fertig und schmeckt pur mit etwas grobem Salz.

Andere Möglichkeit: ein stir fry mit Brokkoli. Ich glaube, auf Deutsch nennt man das pfannengerührt, eine korrekte, wenn auch etwas lieblose Bezeichnung des Vorgangs. Der Brokkoli wird dabei gebraten, sodass er äußerlich bräunt, aber noch Biss hat. Man kann für dieses Rezept statt Brokkoli auch Rosenkohl nehmen, den man vor der Verwendung halbiert. Fisch- und Sojasoße mit 2 EL Wasser vermengen, beiseitestellen. Öl in einer Pfanne erhitzen, Brokkoli darin anbraten. Hitze runterschalten, Pfanne abdecken, eventuell einen Schluck Wasser dazugeben, wenn man die dunkelbraunen Stellen doch fürchtet. Den Brokkoli ungefähr fünf Minuten lang braten, aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. Das Steak in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden, salzen. In derselben Pfanne noch mal Öl erhitzen, Fleisch darin höchstens drei Minuten lang braten, dabei ab und zu wenden – das Fleisch sollte nicht durchgegart sein. Ebenfalls aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. In der Pfanne wieder Öl erhitzen, darin in Ringe geschnittene Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Ingwer anbraten. In sehr feine Streifen geschnittene Karotten und gehackte Chili dazugeben. Alles ungefähr zwei bis drei Minuten lang unter Rühren garen, bis die Karotten weich sind. Brokkoli und Fleisch wieder dazugeben, ebenso die Soßenmischung unterrühren, alles noch mal erhitzen. Dazu weißen Reis servieren.

Brokkoli mit Hüftsteak

Zutaten für 2 Personen – 2 EL Fischsoße, 2 EL Sojasoße, etwas Pflanzenöl, 300 g Brokkoli (in Röschen zerteilt), 250 g Hüftsteak vom Rind, Salz, 3 Frühlingszwiebeln, 1 gehackte Knoblauchzehe, fein gehackter Ingwer (ungefähr 1 EL), 2 Karotten, 1 kleine rote Chilischote, Jasminreis