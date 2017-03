Karte: Standorte und Namen von bereits eröffneten (weiß) und geplanten (grau) großen Trampolinhallen

Werden die Trampoline, die seit Jahren unsere Vorgärten belagern, demnächst abgebaut und verschwinden in den Kellern? Nicht dass Trampolinhüpfen plötzlich out wäre, im Gegenteil, bloß: Die Ansprüche an die Größe der Sprunggeräte ändern sich momentan gewaltig. Immer mehr Trampolinbegeisterte, Kinder wie Erwachsene, üben neuerdings Vorwärts- und Rückwärts-Salti in Trampolinhallen. In diesen Hallen stehen Trampoline nicht einzeln herum, sondern sind als große Fläche miteinander verbunden. Dutzende Meter kann man da wie ein Flummi in alle Richtungen hüpfen. 2014 kam der Freizeittrend aus den USA nach Deutschland, die erste Trampolinhalle machte in Dortmund auf. Mittlerweile haben 22 eröffnet, 18 weitere sind in Planung. Das Trampolin-Mekka ist Berlin mit bald sechs Hallen sowie der größten deutschen Trampolinhalle, dem 4.000 Quadratmeter umfassenden Jump House. In der Hauptstadt gibt es eben die meisten potenziellen Hüpfer – und noch verfügbare Immobilien, die Platz für riesige Trampolinlandschaften bieten.

Quelle: trampolinhallen.de