Meine Arbeit für das ZEITmagazin wird durch ein nicht ganz unwichtiges Detail verkompliziert: Die Redaktion arbeitet in Berlin, ich aber in München. Deswegen telefoniere ich sehr, sehr viel. Manchmal sogar mit der halben Redaktion gleichzeitig: Montagnachmittags treffen sich im Büro des Chefredakteurs Autoren, Bildredakteure und Layouter, um über anstehende Texte und ihre optische Umsetzung zu sprechen. Meistens beginnen diese Telefonate mit einer aktuellen Mitteilung über das Wetter in Berlin. Falls jemand mal eine Statistik über das Berliner Wetter an Montagnachmittagen braucht, wäre ich der richtige Mann.

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Vergangene Woche aber begann das Gespräch nicht mit dem Wetter, sondern wir redeten über das Audio-Konferenzsystem TeamConnect Wireless von Sennheiser, mit dem wir gerade verbunden waren, um es zu testen. Normalerweise hören die Kollegen mich über den Lautsprecher des Festnetztelefons, wenn sie selber etwas sagen wollen, müssen sie aufstehen und zum Telefon gehen. Sehr umständlich.

Zu dem System gehören vier Sprechstellen, die drahtlos miteinander verbunden sind und im Raum verteilt werden können. Sie sind Lautsprecher und Mikrofon in einem. Man kann sie per Bluetooth mit dem Handy oder dem Computer oder per Kabel mit dem Festnetz verbinden und telefonieren. Die Kollegen berichteten mir, dass ich besser zu verstehen sei als über den Telefonlautsprecher, außerdem war das Gespräch fließender, weil jeder frei sprechen und seinen Kommentar abgeben konnte, statt immer wieder zum Hörer zu laufen. Auch ich am Telefon war mit dem Klang zufrieden. Bis das Niesen eines Kollegen so laut übertragen wurde, dass ich fast vom Stuhl gefallen wäre. Da habe ich mich doch gefreut, dass wir das Gerät nur geliehen hatten.

Technische Daten

Betriebszeit: bis zu 8 Stunden

Größe: jeweils 97 x 76 mm

Buchsen: Klinken, USB

Preis: 4.153 Euro