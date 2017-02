Barack Obama ist wieder aufgetaucht, aus dem türkisfarbenen Wasser der Karibik, beim Kitesurfen. Eigentlich müsste diese Kolumne jetzt vom verdienten Urlaub Obamas handeln oder von der Frage, wie es sein kann, dass jemand nach acht Jahren Vollstress immer noch so durchtrainiert aussieht. Tut sie aber nicht, denn etwas anderes zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Es ist pfirsichfarben, trägt einen Gay-Dentist-Bart und hört auf den Namen Richard Branson. Das ist der Mann, der mit Obama gerade in der Karibik abhängt, natürlich vor seiner eigenen Insel. Branson, wir erinnern uns, ist diese britische Nervensäge, die sich alle fünf Jahre mit irgendeiner Weltumrundung im Heißluftballon oder Ärmelkanaldurchschwimmung in die Nachrichten drängt, zuletzt wollte er den Mars kolonisieren. (Und wir drücken sämtliche Daumen, dass ihm das bald gelingt.)

Offenbar ist es mit der Marsmission noch eine Weile hin, und so hatte Branson die noch bessere Idee, sich mit Barack Obama ablichten zu lassen. Vermutlich mit dem Argument, es handle sich bei der Privatinsel um eine paparazzifreie Zone. Tut es offenbar nicht, und so sehen wir Obama jetzt vor "Moskito Island" eng vertraut mit der Nervensäge.

Niemand hätte sich gewundert, wenn die ersten Fotos von Obamas Rückkehr ins Privatleben ihn beim Wandern mit Bill Gates gezeigt hätten oder beim Boule mit Toni Morrison oder beim Weinverkosten mit Francis Ford Coppola. Aber Kitesurfen mit Branson? Hat das Stilgefühl die Obamas ausgerechnet bei der Wahl ihrer neuen Freunde verlassen? Und wo ist überhaupt Michelle?

Eigentlich gibt es nur eine sinnvolle Erklärung für die Reinkarnation Obamas als Branson-Freund: dass die Aktion in erster Linie Donald Trump gilt, der auf diese Weise daran erinnert werden soll, wie angenehm es ist, sein Leben am Meer zu verbringen, statt in einem zugigen alten Haus in Washington. Und wie schön es ist, mit Leuten seiner Wahl herumzuhängen, zum Beispiel mit einem leicht peinlichen Briten, der dafür bekannt ist, auch mal eine Jetladung Models auf seine Insel einfliegen zu lassen.

Kleiner Tipp für Menschen, die sich in diesen komischen Zeiten was dazuverdienen wollen: Wer in britischen Wettbüros darauf tippt, dass Trump vor Ablauf seiner Amtszeit hinschmeißt, kann seinen Einsatz im Moment mindestens verdoppeln.