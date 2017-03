Vor einigen Jahren präsentierte Albert Kriemler, der Designer der Schweizer Marke Akris, ein atemberaubendes Kleid. Eines mit Batterien. In schwarzes Spitzengewebe waren LED-Dioden gestickt, die Verbindungsdrähte unsichtbar mit eingewirkt. Die Dioden sahen aus wie normale Pailletten – bis man das Gewebe unter Strom setzte. Dann leuchtete das Abendkleid wie ein Nachthimmel voller Sterne. Es war einer der Momente, in denen man die Mode der Zukunft zu sehen glaubt, in denen Technik und Ästhetik vereint scheinen – einer der seltenen. Wenn von Mode und Technik gesprochen wird, dann häufig im Sinne intelligenter Kleidungsstücke, die den Blutdruck messen können oder den Schlaf des Trägers überwachen. Technische Mode soll unser Leben erleichtern, so wie es das Smartphone getan hat. Dabei war es nie die Aufgabe der Mode, das Leben zu erleichtern – sondern es aufregender zu machen.

In den vergangenen Jahren haben wir eine ungeheuerliche Technologisierung der Gesellschaft erlebt. Menschen leben in einer Welt, die maßgeblich von Google und Facebook bestimmt wird. Präsidenten herrschen via Twitter. Und zumindest die neuen Informationstechnologien haben auch die Modewelt verändert. Mode-Blogger sind zu Stilikonen geworden. Über Instagram verbreitete Styles verschaffen heute der Mode eine mindestens so große Öffentlichkeit wie die klassischen Magazine. Das wirkt sich auch auf die Kreationen aus. Mittlerweile sind in fast jeder Kollektion Looks zu finden, die nur dafür geschaffen wurden, sich schnell über Instagram zu verbreiten.

Wann aber fängt die Mode an, sich neuer technischer Entwicklungen zu bedienen? Dafür gibt es nur wenige Beispiele. Stoffe werden mit Laser zugeschnitten, manche Accessoires mit 3-D-Printern ausgedruckt. Einzelne Entwürfe sind mit LEDs versehen. In der Sommerkollektion von Chanel blitzen blaue Dioden auf Taschen. Haarteile und High Heels bei Dolce & Gabbana blinken bunt. Vergangenes Jahr zeigte sich Claire Danes bei der Met Gala in einem bei Dunkelheit leuchtenden Kleid von Zac Posen. All das sieht zum Teil schon beeindruckend aus, wirkt aber stets noch ein bisschen wie Bühnenshow-Elektronik. Wie bei der Band Daft Punk, die mit bunt leuchtenden Helmen spielt. Die Einzigen, die in den heutigen Tagen schon ganz selbstverständlich blinkende Sachen im Alltag tragen, sind Kinder (Turnschuhe mit LED-Absätzen) und Hunde (LED-Halsbänder). Man kann sich die Stilikonen der Zukunft nicht immer aussuchen. Aber irgendwer muss ja schließlich vorangehen.

Foto: Peter Langer / LED-Schuhe von Dolce & Gabbana