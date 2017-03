Orchester Auf Tournee mit den Bamberger Symphonikern

Im Oktober vergangenen Jahres haben mich die weltberühmten Bamberger Symphoniker eingeladen, sie auf ihrer Tournee durch Korea und Japan zu begleiten. Ich hatte gleich ein richtiges Leuchten in den Augen vor Aufregung.

Ich bin ja eine halbe Stunde entfernt von Bamberg aufgewachsen, in Bubenreuth, und mein Vater konnte fünf verschiedene Instrumente spielen. Ich komme aus einer Familie, die Stege für Streichinstrumente baut. Ursprünglich sind wir aus dem Sudetenland, das heute in Tschechien liegt. Die Wurzeln der Bamberger Symphoniker liegen in der tschechischen Hauptstadt Prag.

Als Auszubildender habe ich übrigens selbst Geigenbögen hergestellt, bis mir mein Körper gesagt hat, dass es vielleicht besser ist, wenn ich Fotos mache ... Ich liebte die Reise und habe die Musiker richtig in mein Herz geschlossen.