Karte: Wo die deutschen Academy-Award-Gewinner geboren sind (mit Kategorie und Jahr der Preisverleihung; ohne Firmen)

Ob die Tragikomödie Toni Erdmann von Maren Ade einen Oscar erhält, erfahren wir in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die in Karlsruhe geborene Regisseurin wäre damit der vierte deutsche Preisträger, dessen Werk in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" ausgezeichnet würde. Vor ihr erfreuten sich schon Volker Schlöndorff, Caroline Link und Florian Henckel von Donnersmarck dieser Ehre. Diese Filmemacher verbindet, dass sie aus Westdeutschland stammen. Auch die meisten Gewinner von Oscars in anderen Kategorien kommen aus dem Westen. Ein Grund dafür ist, dass es DDR-Produktionen früher schwerer hatten, überhaupt für die Oscars ins Rennen zu gehen. Auf die Nominierungsliste für den "Besten fremdsprachigen Film" etwa hat es vor 1990 im Vergleich zu acht Filmen aus der BRD nur einer aus der DDR geschafft: Einzig Jakob der Lügner galt als hollywoodreif. Dass Toni Erdmann schon jetzt richtig gut in Hollywood ankommt, wurde kürzlich bekannt: Es soll bereits ein US-Remake geplant sein. Vielleicht ein gutes Vorzeichen für die anstehende Oscar-Nacht. Recherche: Joely Ketterer



