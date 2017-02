Wenn kleine Mädchen beginnen, Rosa für die einzig akzeptable Farbe der Welt zu halten, sehen viele Eltern schwarz. Wenn große Mädchen wie Kendall Jenner (21, Model, Schwester von Kim Kardashian) ihre Welt rosa anmalen, sehen viele Menschen noch schwärzer. Das sogenannte Baker-Miller-Pink, das sie für ihr Schlafzimmer gewählt hat, sei aggressions- und appetithemmend, erklärte sie in einem Instagram-Post. "Dummes Mädchen, iss was", "perverse Botschaft an junge Mädchen" – in diese Richtung gingen die Kommentare. In den siebziger Jahren beobachtete man in US-Gefängnissen, dass die Insassen weniger aggressiv waren, wenn ihre Zellen in Baker-Miller-Pink gestrichen worden waren, das auch Jenner benutzte. Puls und Atmung der Insassen von pinkfarbenen Zellen sollen sich beruhigt haben.

Klar, dass Kendall Jenners Einlassung für all jene, die befürchten, dass ihre Töchter sich im rosafarbenen Dauerrausch ein Leben als Prinzessin zusammenfantasieren, keine erfreuliche Sache war. Doch bevor wir uns richtig aufregen, schauen wir noch mal in die USA: Während Jenner lieb und schlank in ihrem pinkfarbenen Schlafgemach schlummert, gehen Tausende Frauen gegen Donald Trump auf die Straße. Die Farbe ihres Protests ist – Pink. Sie tragen rosafarbene "pussy hats". Sie machen also das, worauf sie sich reduziert sehen, zum Zeichen ihres Protests. Sie sind gar nicht lieb und, wie man auf den Fotos von den Demonstrationen sieht, auch nicht immer schlank.

Da fällt uns ein: Bereits Mitte der sechziger Jahre wandelte ein gewisser Filmemacher seinen Vornamen von Holger in Rosa um. Er tat das nicht, weil er gerne eine Prinzessin gewesen wäre, sondern um an die zu erinnern, die von den Nazis ein Stück Stoff in Rosa (der schon damals vermeintlich unmännlichsten Farbe der Welt) an die Jacke geheftet bekommen hatten: damit sie im KZ als Homosexuelle von Juden oder Kommunisten zu unterscheiden waren. Was wir damit sagen wollen – frei nach Rosa von Praunheim: Nicht die Farbe Rosa ist pervers, sondern die Welt, in der sie lebt.

Übrigens waren die Berichte aus den pinkfarbenen Gefängnissen keinesfalls eindeutig. Manche Häftlinge wurden ziemlich sauer und haben versucht, die Farbe mit den Fingernägeln von den Wänden zu kratzen. Ist Pink am Ende Punk? Das wäre doch toll für viele Mädchen. Dann könnten sie ihre Lieblingsfarbe einfach weiter tragen.