Johann Wolfgang von Goethe fand seine in drei Bänden niedergeschriebene Farbenlehre bedeutender als seine Dichtung. Er schrieb einmal, auf sein Schaffen als Poet bilde er sich "gar nichts ein". In der "schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre" sei er aber der Einzige, "der das Rechte weiß". Die Räume seines Hauses in Weimar sind daher auch in verschiedenen Farbstimmungen gestrichen. Das sieht heute ein bisschen nach jenen Farbmisch-Kreativ-Ecken aus, die es mittlerweile in Baumärkten gibt. Aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte man einen anderen Blick auf Farben. Die Welt war grau und düster und morastig. Und so ging von reinen Farben eine große Faszination aus.

Besonders fasziniert war man vom Regenbogen, jener Lichterscheinung, die damals wissenschaftlich noch nicht restlos erklärt war. Auch Goethe war davon sehr angetan. Er dichtete: "Aus des Regens düstrer Trübe / Glänzt das Bild, das immer neue; / In den Tränen zarter Liebe / Spiegelt sich der Engel Treue. / Wilde Stürme, Kriegeswogen / Rasten über Hain und Dach; / Ewig doch und allgemach / Stellt sich her der bunte Bogen."

Der Regenbogen ist ein kulturübergreifendes Symbol für das Hoffnungsvolle. Nach Goethe erkoren ihn die Romantiker zum Symbol für die Liebe zur Natur und sehr viel später die Pazifisten zum Symbol für Frieden. Das Banner der Schwulen-und-Lesben-Bewegung ziert er auch. Und natürlich feierten Umweltschützer den Regenbogen. Die Gründer von Greenpeace beriefen sich auf eine angebliche Prophezeiung nordamerikanischer Ureinwohner, wonach eines Tages Regenbogen-Krieger die Welt retten sollten. Die Prophezeiung stellte sich zwar später als Fake-Folklore heraus, aber die Botschaft war klar.

Strahlende Farben gegen die Düsternis. Nun zieht wieder Düsternis über die Welt. Was könnte da passender in der Mode leuchten als Regenbogenmuster?

In den Sommer-Kollektionen 2017 sieht man nun auffällig viele bunte Streifen. Jüngere Labels wie Vetements, Molly Goddard oder Rosie Assoulin versprühen einen ähnlich farbenfrohen Charme wie die traditionsreichen Modehäuser Valentino oder Gucci. Offenbar können wir Farbe gerade so gut brauchen wie einst Goethe. Dessen Farbenlehre-Theorie erwies sich allerdings später als falsch. Goethe war überzeugt gewesen, er habe Newtons These widerlegt, weißes Licht sei eigentlich aus Farben gemischt. Er behauptete, Farben entstünden vielmehr aus den Kontrasten von Hell und Dunkel. Als Dichter war er aber schon eine Wucht.

