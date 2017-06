Ein schlechtes Gewissen ist ja eigentlich nur was für unartige Kinder, aber ich habe mich neulich unvorsichtigerweise in den Online-Ratgeber für nachhaltigen Fischkonsum des WWF eingelesen: viele, viele Verbote, sorgfältig zusammengestellt, aber überhaupt nicht nachvollziehbar (ähnlich stelle ich mir die ungeschriebenen Regeln für Frauen im viktorianischen Zeitalter vor). Makrele nur aus dem Nordostatlantik, nicht aus dem Nordwestatlantik. Miesmuscheln aus Wildfang okay, auf keinen Fall aus der Zucht, das Gegenteil gilt für die Seezunge. Sardellen, mit Ringwaden gefangen, gehen in Ordnung, schlimm sind Pelagische Scherbrettnetze.



Das Traurige ist, dass der WWF sich das nicht ausgedacht hat, um uns zu schikanieren, so wie Männer früher Frauen schikaniert haben. Der World Wide Fund For Nature bildet einfach nur die Wirklichkeit ab. Eine zweite traurige Wahrheit: So ein Ratgeber ist nicht praktikabel. Was tun? Das muss jeder selbst wissen, aber wenn man von allem nicht so viel isst, liegt man wahrscheinlich nicht falsch.

Fisch salzen und pfeffern und in etwas Olivenöl in einer beschichteten Pfanne auf beiden Seiten braten. Wenn es frischer Fisch ist (und kein tiefgefrorener), muss man ihn nicht ganz durchgaren, sondern lässt ihn nur "glasig" werden, wie der Profi sagt, also praktisch wie ein Steak, das medium rare gebraten ist. Fisch zur Seite stellen.

In derselben Pfanne die Butter zerlassen und erhitzen, bis sie ein bisschen schäumt und sich bräunlich färbt. Dabei mithilfe eines Pfannenhebers den Bratensatz lösen. Schalotte sehr fein hacken, mit den Kapern in die Pfanne geben, alles 1 Minute lang dünsten. Zitronensaft dazugeben, ebenso die fein gehackte Petersilie. Wenn das Ganze einem jetzt zu sauer vorkommt (manche Zitronen sind schärfer im Geschmack als andere), mit einer Prise Zucker dagegenhalten. Die Soße auf dem gebratenen Fisch verteilen.

Mögliche Lösung für das Fischproblem: Die Soße passt wahrscheinlich auch gut zu Pasta.

Fischfilets in brauner Butter mit Kapern und Zitrone

Zutaten für 2 Personen: 2 Fischfilets, Salz, Pfeffer, etwas Olivenöl, 40 g Butter, 1 Schalotte, 2 EL Kapern, Saft von ½ Zitrone (oder weniger, je nach Geschmack), 1 Handvoll Petersilie