Stil Herz ist Trumpf

Von überallher fliegen einem derzeit die Herzen zu. Bei Gucci prangt ein großes rotes Herz auf der Korsage eines bodenlangen Kleides. Bei Dior leuchtet ein Herz wie ein Orden über der linken Brust. Auch bei Y/Project und JW Anderson finden sich Herzen in der aktuellen Kollektion. Doch man muss gar nicht am Rande von Laufstegen sitzen, um Herzen zu sehen. Herzen schicken wir uns gegenseitig auf Facebook zu. Wenn uns bei Instagram ein Bild gefällt, dann drücken wir das aus, indem wir auf ein Herzsymbol tippen. Auf dem iPhone ist die Health-App mit einem Herz markiert.



Das Herz ist das Symbol, auf das sich alle einigen können. Herzen sind irgendwie immer gut. Bei WhatsApp ist das Herz das beliebteste Emoji nach dem lachenden Smiley. Aber was zeigen wir einander eigentlich, wenn wir ein Herz verschicken? Wie bei Blumen gibt es bei Herzen heute eine Codierung. So ist ein grünes oder gelbes Herz, das in einer Message gesendet wird, freundlich, aber weniger verbindlich als etwa ein pinkes Herz. Rote Herzen hingegen sind als Zeichen hoher Sympathie oder gar Liebe zu werten.

Interessanterweise ist das grüne Herzsymbol älter als das rote. Das Symbol, das wir als Herz erkennen, bildete nämlich ursprünglich kein Organ ab, sondern ein Blatt. Weshalb ein Symbolherz auch wenig Ähnlichkeit mit dem betreffenden Organ hat. Die alten Griechen nutzten Efeublätter vor 3.000 Jahren als schmückendes Ornament. Da Efeu immergrün ist und die Pflanzen Hunderte von Jahren alt werden, galt Efeu als Symbol für ewige Liebe. Wie ein Herz aussieht, wusste man damals schon, Hippokrates beschrieb das Organ als einem Pinienzapfen ähnlich. Erst im Mittelalter entstand das Herzsymbol, wie wir es heute kennen. Damals wurden Bücher noch von Hand gezeichnet. Und bei Liebes- und Minnegeschichten übernahm man das Efeublatt, gab ihm aber später eine andere Färbung.



Statt grün wurde es in der Farbe der Liebe dargestellt: rot. Bald tauchte es auch in der Kirchenmalerei als "Herz Jesu" in Verbindung mit dem Heiland auf. So wurde das gefärbte Efeublatt mit dem menschlichen Herzen in Zusammenhang gebracht, das in der Heiligen Schrift vielfach erwähnt wird. Es war Zeichen der die Liebe Gottes. Man sah es auf Darstellungen auch von Hand zu Hand gehen, so wurde also das Herz verschenkt. Wie hätte man in sittlichen Zeiten auch anders die leidenschaftliche Zuwendung darstellen sollen? Kuss-Szenen wären gesellschaftlich unmöglich gewesen. Und hätte man nicht im Mittelalter Efeublätter gefärbt, wäre vielleicht die Herz-Interpretation nach Hippokrates populär geworden – und wir würden heute Pinienzapfen in der Mode sehen.

Foto: Peter Langer, Kleid mit Herz von JW Anderson, 1.600 Euro