Karte: Wo in der Spielzeit 2016/17 Musical-Premieren stattfanden (in Klammern deren Anzahl; genannt sind Orte mit mindestens zwei Premieren)

Denkt man an Musicals, kommt einem zuerst der Broadway in den Sinn – oder das Londoner West End. Auch in Deutschland fällt einem gleich eine Großstadt ein: Hamburg. Hier, in der Stadt von Der König der Löwen, fanden zuletzt mehr Musical-Premieren statt als irgendwo sonst. Überraschend an unserer Karte ist, dass Musicals auch fernab der Metropolen sehr erfolgreich sind. Selbst dort, wo es keine großen kommerziellen Bühnen gibt, feiert man regelmäßig Musical-Premieren, etwa an kleinen Stadttheatern. Trotz des immerwährenden Vorwurfs, Musicals seien doch keine richtige Kunst, sind die Zuschauerzahlen in den letzten Jahren gestiegen. Auch in kleinen Städten werden bekannte und oft aufwendig inszenierte Stücke aufgeführt: die West Side Story in Schleswig oder Evita in Meiningen. Rechnet man die Premieren auf die Einwohner um, liegt das badische Zwingenberg ganz vorne – dank The Rocky Horror Show und Jekyll & Hyde. Mit den Großstädten verbindet die Provinz eben eine besondere Liebe zu den Klassikern.