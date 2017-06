Junggesellenabschied "Kannst ja ne Dildofee buchen oder so"

Dass ich ein Anfänger bin, merkte ich, als ich durch die Redaktion lief, einem Kollegen den Chat-Verlauf in meinem Handy zeigte und amüsiert fragte: "Ist das nicht absurd?"

Ich war in die WhatsApp-Gruppe "JGA Moritz" eingeladen worden. J-G-A Moritz. Was in meinen Ohren nach Oberfeldwebel klang, fand der Kollege, ein paar Jahre älter, nicht weiter erstaunlich. Er gab "Betreff: JGA" in sein E-Mail-Suchfeld ein, und sofort poppten mehrere E-Mails der vergangenen Jahre auf: "JGA Thomas", "JGA Tim", "JGA David".

Ich bin 32 und neu im Geschäft. Als Trauzeuge muss ich in diesem Sommer einen Junggesellenabschied organisieren und bin auf mehreren eingeladen. Ich bin verwirrt. Bislang waren Menschen, die Junggesellenabschiede feiern, immer die anderen. Betrunkene, die als Penisse verkleidet über die Kölner Domplatte joggen oder um zwei Uhr morgens in Sexy-Teufelchen-Kostümen auf einer Parkbank sitzen und Cheeseburger essen (beides wirklich gesehen). Vor ein paar Tagen dann klingelte mein Handy, eine gute, eigentlich sehr vernünftige Freundin war dran: "Und, hast du dir schon was überlegt? Ein bisschen was Lustiges musst du schon organisieren. Kannst ja ’ne Dildofee buchen oder so."

Nein, das kann ich nicht. Ich werde keine Dildofee buchen. Mir ist schon klar: lustig, weil ironisch. Aber ich glaube nicht daran, dass man ironisch einen Junggesellenabschied feiern kann. Man ist ja da. Man ist der Typ, der vor einer Frau steht, die Dildos verkaufen will. Da stellt sich die Frage nach der Intention nicht mehr. Das ist peinlich. Man ist peinlich.

Der Junggesellenabschied ist ein relativ junges Phänomen, er hat den in meinen Augen ebenso überflüssigen Polterabend abgelöst. Er basiert natürlich auf reiner Fiktion: dass die Heirat den Eintritt in ein neues Leben bedeutet. In der Regel leben Menschen, die heiraten, schon vor der Ehe wie Menschen, die längst verheiratet sind. Der einzig wirkliche Sinn also scheint zu sein, durch Junggesellenabschiede Freundschaften zu feiern und zu zeigen, dass die Freunde trotz Ehe wichtig bleiben. Was ja eigentlich ganz nett ist. Man nimmt sich Zeit, zusammen was zu unternehmen.

Dieses Argument kommt jedenfalls in letzter Zeit öfters. Man müsse ja nicht mit einem Bauchladen voll Kleiner Feiglinge durch die Innenstadt ziehen. Ein Freund erzählt, dass er für einen Junggesellenabschied mal "total nett" zum Bouldern nach Frankreich gefahren sei. Was auch "ganz schön" war, erinnerte sich eine Freundin, war eine Reise nach Lissabon, mit Wellness am Morgen, Maniküre, Pediküre, einer Stadtrundfahrt in der Trambahn mittags und einem Konzert am Abend. Es gibt inzwischen Unternehmen, die solche "JGA-Pakete" zusammenstellen.

Für mich ist das alles unbegreiflich. Ist es nicht eher traurig als schön, dass wir Doodle-Gruppen ("Männer, bitte bis morgen eintragen, an welchen Tagen ihr könnt") und ein Rahmenprogramm wie eine First Lady auf Staatsbesuch brauchen, wenn wir mit ein paar Freunden abhängen wollen? Das Besondere an guten Abenden mit Freunden war ihre Absichtslosigkeit, die mal zu was Großem führte und meistens – ebenso angenehm – zu nichts.

Egal ob trashig oder schön, beide Sorten von Junggesellenabschieden erfüllen das ungute Bedürfnis nach Inszenierung: Erzähl mir, wie dein Junggesellenabschied war, und ich sag dir, was für einen Freundeskreis du hast. Das Reality-TV-Format Vier Hochzeiten und eine Traumreise greift den Trend auf: Paare treten zu einem Wettkampf an, wer die tollste Hochzeit schmeißt. Ich habe eine Folge gesehen, in der eine Konkurrentin über die Braut sagt: "Was mir nicht so gefallen hat, war, dass die Spitze im Schleier weiß war und nicht ivory." Es macht dich fertig.

Ich will nicht allzu reaktionär klingen, nach "Früher gab’s das doch auch nicht". Aber es stimmt doch: Wäre es nicht besser, ein bisschen zu entspannen und die Erwartungen runterzufahren? Können wir, statt Junggesellenabschied zu feiern, einfach zwei Wochen vor der Hochzeit was trinken gehen und es "fader Abend" nennen?