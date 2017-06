Max Richter, 51, ist in Hameln geboren und in England aufgewachsen. Zu seinen Kompositionen gehören Orchesterwerke wie das achtstündige »Sleep« und Soundtracks für Filme von Martin Scorsese und André Téchiné. Zuletzt erschien »Out of the Dark Room«, eine Auswahl seiner Filmmusiken

Schon als kleines Kind habe ich Musik in meinem Kopf gehört. Sie war immer da, die Musik ist mein Grundzustand. Das Komponieren erscheint mir als unfreiwilliger Vorgang, in dem Sinne, dass ich niemals nicht komponiere. Komponieren bedeutet für mich: bewusste Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, das schon da ist.

Wie jede kreative Arbeit ist das Komponieren eine Art Tagtraum. Es ist ein Weg, etwas aus seinem inneren Universum in das äußere Universum zu projizieren, etwas in die reale Welt hineinzuträumen. Es ist der Traum von einem kreativen Einfluss auf die kalte, harte Realität.

Wenn wir Musik hören, wenn wir uns mit ihr verbinden, erleben wir sie als eine Landschaft, als einen Ort, den wir bewohnen, ein sicherer Ort, an dem sich alles richtig anfühlt, obwohl man ihn noch gar nicht kennt.

In meinem Stück Sleep gibt es keine hohen Töne, nichts oberhalb von ein paar Hundert Hertz. Das bildet die akustische Umgebung eines Fötus in der Gebärmutter ab. Es gibt einen Beat von etwa 40 Schlägen pro Minute, das entspricht einem sehr ruhigen Ruhepuls. Die Zuhörer kehren also akustisch in ein vorgeburtliches Universum zurück, das Stück versetzt sie in einen Zustand vor allen anderen Zuständen. Man könnte auch sagen: zurück in eine Zeit, bevor der ganze Ärger losgeht.

Derzeit, glaube ich, sind wir alle etwas aus der Balance. Das Datenuniversum hat sich rasend schnell ausgeweitet. Wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir unser Zusammenleben um dieses Datenuniversum herum sinnvoll ordnen können. Mir kommt es so vor, als wäre um uns herum ein Schneesturm aus Daten. Das meiste davon ist unnötig, zumindest wissen wir noch nicht genau, wozu das alles gut ist, das wird noch eine Weile dauern. Wir sind überreizt.

Deshalb träume ich davon, die Welt ein wenig langsamer zu machen.

Ich habe Sleep meinen Kindern gewidmet. Sie sind Digital Natives. Aber eben auch: jung, beeinflussbar und verletzlich. Eine der großen Herausforderungen besteht für mich darin, in der digitalen Welt ein Miteinander zu entwickeln, in dem es einen gesunden Austausch gibt und in dem die Menschen wieder mehr miteinander reden, statt bloß Posts zu teilen. Natürlich benutze auch ich Computer, wie jeder. Aber ein Werkzeug eignet sich eben nicht für alles. Ein Hammer ist sehr nützlich für das Einschlagen von Nägeln, aber nicht dafür, Tee zu kochen.

Unsere Kultur leidet unter chronischem Schlafmangel, das ist eine Art Epidemie geworden. Die Neurowissenschaften beschreiben Schlaf als Prozess der Informationsverarbeitung, als eine Art Datenhausputz. Jeder kennt das: aufzuwachen und bessere Ideen zu haben als am Tag zuvor. Oder nach dem Ausschlafen etwas in einem neuen Zusammenhang zu sehen. Deshalb ist Schlafen meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe das Glück, meistens sehr gut schlafen zu können.

